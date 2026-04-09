«Le più vive congratulazioni a Giuseppe Campagna per la nomina a presidente del Tribunale di Reggio Calabria». Con queste parole il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, esprime il suo apprezzamento per la designazione deliberata dal Plenum nella seduta dell’8 aprile 2026.

«Si tratta di un riconoscimento significativo del suo percorso professionale e delle competenze maturate nel corso degli anni. Una nomina di grande valore per il nostro territorio – ha aggiunto Battaglia – che premia un magistrato di comprovata esperienza, equilibrio e dedizione al servizio della giustizia. Sono certo che saprà svolgere il suo incarico con autorevolezza e senso delle istituzioni, contribuendo al rafforzamento dell’efficienza e della credibilità del sistema giudiziario. Da parte di tutta l’Amministrazione comunale formulo a Campagna i più sinceri auguri di buon lavoro, nella convinzione che il suo operato sarà improntato ai più alti principi di legalità, trasparenza e tutela dei diritti dei cittadini».