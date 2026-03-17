«Il 14 marzo, data simbolo per la comunità scientifica internazionale - il Pi Day e anniversario della nascita di Alberto Einstein - ventiquattro studenti del Convitto Nazionale Tommaso Campanella, hanno preso parte alla semifinale dei Campionati Internazionali della Bocconi, presso il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria, sede provinciale dei Giochi.

La prova – si legge nella nota stampa – tra le più rilevanti nel panorama delle competizioni matematiche, rappresenta un banco di prova decisivo per giovani talenti chiamati a misurarsi con logica, rigore e capacità di problem solving.

In semifinale, per la categoria C1, (Classi prime e seconde della Scuola Secondaria I grado): Dito Simone, Merenda Riccardo (Classe 1^B), Familiari Stephan Pascal (Classe 1^C); Arco Elisa, Falzea Antonio, Louis Grillone (Classe 1^D); Sarica Rosanna, Zappia Domenico (Classe 1^E); Borrello Giorgio, Cannistrà Angela, Polimeni Tommasino Francesco, Rao Gioele (Classe 1^G); Cimino Greta Brigida, D’Amico Giorgio, Pizzimenti Marika Adele, Porcino Mattia, Siclari Marco (Classe 2^B), La Camera Vincenzo (Classe 2^ C).

Per la categoria C2, (Classi terze della Scuola Secondaria di I grado e classi prime della Scuola Secondaria di II grado): Martino Domenico (Classe 3^A); Manuardi Caterina (3^C); Andò Giovanna (Classe 3^D); Marusenko Herman, Vilasi Benedetta (Classe 3^E).

Per la categoria L1 (classi seconda e terza della Scuola Secondaria di II grado): Calabrò Riccardo (Classe 2^A Liceo Classico Ordinamento).

L’evento è stato seguito con forte partecipazione dagli studenti e con comprensibile trepidazione dalla docente referente, professoressa Caterina Maria Ielo, consapevole del valore educativo e dell’impatto che esperienze di questa portata hanno nella crescita scientifica e personale dei ragazzi.

Auguriamo quindi, il brillante esito di una semifinale, disputata dai ragazzi con dedizione ed impegno estremi, che, rappresentano insieme allo spirito volitivo e motivazionale, tasselli integrativi alla crescita socio-culturale, personale ed umana».