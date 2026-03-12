Gli alunni e le alunne che proseguiranno hanno superato con successo sia gli ottavi che i quarti di finale, distinguendosi per capacità logiche, rapidità di ragionamento e padronanza dei contenuti

«Sono stati ufficializzati i nomi degli studenti ammessi alla semifinale dei Campionati Internazionali di Giochi matematici, organizzati dal Centro Pristem dell’università Bocconi, una delle competizioni matematiche più prestigiose e partecipative. I semifinalisti hanno superato con successo sia gli ottavi che i quarti di finale, distinguendosi per capacità logiche, rapidità di ragionamento e padronanza dei contenuti matematici. Ecco chi accede in rappresentanza del convitto nazionale Tommaso Campanella.

In semifinale, per la categoria C1, (Classi prime e seconde della Scuola Secondaria I grado): Dito Simone, Merenda Riccardo (Classe 1^B), Familiari Stephan Pascal (Classe 1^C); Arco Elisa, Falzea Antonio, Louis Grillone (Classe 1^D); Sarica Rosanna, Zappia Domenico (Classe 1^E); Borrello Giorgio, Cannistrà Angela, Polimeni Tommasino Francesco, Rao Gioele (Classe 1^G); Cimino Greta Brigida, D’Amico Giorgio, Pizzimenti Marika Adele, Porcino Mattia, Siclari Marco (Classe 2^B), La Camera Vincenzo (Classe 2^ C).

Per la categoria C2, (Classi terze della Scuola Secondaria di I grado e classi prime della Scuola Secondaria di II grado): Martino Domenico (Classe 3^A); Manuardi Caterina (3^C); Andò Giovanna (Classe 3^D); Marusenko Herman, Vilasi Benedetta (Classe 3^E).

Per la categoria L1 (classi seconda e terza della Scuola Secondaria di II grado): Calabrò Riccardo (Classe 2^A Liceo Classico Ordinamento).

I semifinalisti, supportati dalla professoressa Caterina Maria Ielo, referente d’Istituto per i giochi matematici, disputeranno la semifinale, sabato 14 marzo p.v., presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria.

L’accesso alla semifinale è dunque un traguardo importante, frutto di studio, passione e costanza. I prossimi appuntamenti vedranno i ragazzi confrontarsi con prove ancora più selettive, in un clima di sana competizione che valorizza il merito e premia l’impegno.

La comunità scolastica – conclude la nota stampa - guarda con orgoglio ai propri studenti, consapevole che esperienze come questa contribuiscono a formare non solo futuri professionisti, ma cittadini capaci di affrontare il mondo con spirito analitico e mente aperta».