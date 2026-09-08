Un buono carburante del valore di 50 euro al mese, da settembre a dicembre, a tutti i dipendenti che non dispongono di un'auto aziendale.

E' la decisione assunta dalla direzione generale della Kibernetes di Bovalino (Reggio Calabria), per far fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti e ai conseguenti aggravi di costi per gli spostamenti sui bilanci familiari.

L'azienda, con sedi in tutta Italia, opera nel settore Ict e servizi per la pubblica amministrazione e a Bovalino conta circa 40 dipendenti.

Il contributo, nel complesso, ammonta a 200 euro per dipendente nel quadrimestre. «Un piccolo contributo - ha spiegato il direttore generale Renato Marzano - che non può compensare completamente l'aumento dei costi, ma ritengo importante, compatibilmente con le disponibilità aziendali, dare un segnale concreto di attenzione e vicinanza alle nostre persone».