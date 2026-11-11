La Calabria finisce sulle pagine del Times di Londra grazie al progetto “Ripopola Calabria”, l'iniziativa lanciata dalla Regione per contrastare lo spopolamento dei piccoli centri attraverso la concessione gratuita di abitazioni ristrutturate. Il prestigioso quotidiano britannico ha dedicato un ampio articolo al programma voluto dal presidente Roberto Occhiuto, presentandolo come un modello innovativo rispetto alle ormai note iniziative delle case a un euro diffuse in diversi borghi italiani.

«Gratis (e ci pensano loro a ristrutturarle): il grande progetto italiano per ripopolare i borghi» è il titolo del servizio firmato dal corrispondente da Roma Tom Kington, pubblicato il 10 novembre. Un racconto che porta la Calabria all'attenzione dei lettori internazionali, mettendo insieme le opportunità offerte dal progetto, il patrimonio paesaggistico della regione e le prospettive di rilancio dei territori colpiti dal declino demografico.

Il progetto calabrese raccontato ai lettori britannici

Il Times parte da un confronto con le iniziative già sperimentate in altre regioni italiane. Se le case vendute a un euro richiedono spesso investimenti consistenti per essere rese abitabili, la Calabria punta a eliminare anche l'ostacolo economico della ristrutturazione, mettendo a disposizione immobili già recuperati e pronti ad accogliere nuovi residenti.

«È un'opportunità per vivere in un borgo bellissimo, con un'elevata qualità della vita e molto più sole che a Londra», spiega Occhiuto al quotidiano britannico.

Il giornale ricostruisce quindi il funzionamento dell'iniziativa: 50 abitazioni messe a disposizione gratuitamente per dieci anni, con gli immobili che rimarranno di proprietà dei Comuni. Le ristrutturazioni saranno finanziate dalla Regione attraverso un fondo da 20 milioni di euro, mentre i beneficiari dovranno trasferire stabilmente la propria residenza, senza possibilità di subaffittare le case.

L'obiettivo è attrarre soprattutto famiglie e lavoratori da remoto, in una regione che, come sottolinea il Times, ha registrato una diminuzione della popolazione del 6,4% nell'ultimo decennio.

Dalle prime 50 case ad altre 328 abitazioni

Nell'intervista al quotidiano inglese, Occhiuto rivela anche alcuni dettagli sull'interesse suscitato dall'iniziativa. Secondo il governatore, il progetto sarebbe già stato sommerso dalle richieste, mentre altre 328 abitazioni sarebbero in preparazione per una seconda fase.

Il Times riferisce inoltre che i candidati selezionati riceveranno una comunicazione a gennaio, prima del trasferimento nei borghi.

Il programma viene presentato come un tentativo di trasformare il patrimonio immobiliare inutilizzato in uno strumento di ripopolamento, puntando su persone disposte a costruire nei piccoli centri un progetto di vita stabile.

Caccuri e Laino Borgo sulle pagine del Times

Ampio spazio viene riservato anche alle bellezze della Calabria. Il giornale cita Caccuri, borgo del Crotonese noto per il suo castello e inserito tra i più belli d'Italia, e Laino Borgo, nel Cosentino, alle porte del Parco nazionale del Pollino.

La vicinanza tra mare e montagna diventa uno degli elementi centrali del racconto, insieme alle opportunità offerte dal turismo naturalistico, dallo sci al rafting.

«La Calabria offre la possibilità di ammirare l'alba sul Mar Ionio, salire in montagna e poi scendere per vedere il tramonto sul Mar Tirreno, tutto nello stesso giorno», racconta Occhiuto.

Il servizio è accompagnato da una fotografia panoramica di Laino Castello Vecchio, con il borgo di Laino Borgo sullo sfondo, contribuendo a presentare ai lettori britannici un'immagine della Calabria lontana dai circuiti turistici più frequentati.

Il presidente della Regione annuncia anche la creazione, nei Comuni coinvolti, di uffici dedicati ad assistere i nuovi residenti nelle pratiche burocratiche e a fornire informazioni sui servizi sanitari e sulle opportunità offerte dal territorio.

La 'ndrangheta e la risposta di Occhiuto

Nell'articolo trova spazio anche il tema della criminalità organizzata. Il Times ricorda come la Calabria sia storicamente associata alla presenza della 'ndrangheta, ancora radicata in alcune aree del territorio.

Occhiuto respinge però l'immagine di una regione identificata esclusivamente con la criminalità organizzata, sostenendo che si tratti di uno stereotipo ormai superato.

«La criminalità organizzata oggi investe nel Nord Italia e ancora più a nord, in Europa, mentre la Calabria ha attualmente uno dei tassi di criminalità più bassi d'Italia», afferma il governatore al quotidiano.

Una vetrina internazionale, ora la sfida dei risultati

La pubblicazione sul Times rappresenta indubbiamente un'importante occasione di visibilità internazionale per la Calabria. Il progetto “Ripopola Calabria” viene raccontato a un pubblico straniero come una proposta capace di coniugare qualità della vita, recupero del patrimonio edilizio e contrasto allo spopolamento.

Resta però da verificare quale sarà l'impatto concreto dell'iniziativa. Le prime 50 abitazioni costituiscono una sperimentazione rispetto alle dimensioni del declino demografico regionale. La vera sfida sarà capire quanti nuovi residenti sceglieranno effettivamente di trasferirsi, quanti resteranno anche dopo la scadenza della concessione decennale e soprattutto se i piccoli centri sapranno offrire servizi, collegamenti e opportunità lavorative adeguate.

Il Times accende i riflettori sulla Calabria e sul progetto di Occhiuto. Adesso, oltre alla visibilità internazionale, serviranno risultati capaci di tradurre la promozione del territorio in un ripopolamento reale e duraturo.