Il delegato allo sport: «I bambini sono il nostro futuro e potranno avere un futuro di salute solo se fanno movimento»

Di seguito la nota:

In qualità di delegato allo sport del Comune di Roccella, ho sempre puntato sulla liberalizzazione degli spazi, affinché i giovani possano giocare liberamente e autonomamente in spazi pubblici, senza essere vincolati alle sole strutture private. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Roccella, e come delegato allo sport lo porto avanti con forza: è una missione.

Quest'estate abbiamo dato la possibilità, a chi ne ha fatto richiesta, di utilizzare spazi della spiaggia per poter giocare, nel rispetto delle norme di civile convivenza e dei regolamenti comunali. L'obiettivo resta quello di promuovere ulteriori spazi: l'idea è di non mettere mai i bastoni tra le ruote a chi vuole fare attività fisica, anzi il contrario, perché ostacolarli significherebbe compromettere il loro futuro dal punto di vista della salute.

Così come i ragazzi si adeguano agli spazi a disposizione, anche chi frequenta le spiagge libere deve avere un po' di pazienza: il nostro obiettivo è la salute dei bambini, e se per fare il bagno bisogna spostarsi di qualche metro, non succede nulla. Ai bambini abbiamo detto di giocare negli spazi utili alle loro attività, ed è a questo principio che tutti devono adeguarsi. So che quest'estate ci sono state proteste da parte di qualche turista, ma continuo a ripetere che bisogna adeguarsi al caso Roccella, dove lo sport deve essere praticato, e la volontà è farlo praticare il più possibile.

Fino a quando sarò delegato allo sport del Comune di Roccella, favorirò in tutti i modi la liberalizzazione degli spazi sportivi, sia all'interno del Comune che in spiaggia e ovunque sia possibile, perché i bambini sono il nostro futuro e potranno avere un futuro di salute solo se fanno movimento. Per questo sono benvenute le richieste dei genitori e delle strutture sportive per l'utilizzo di spazi pubblici: sto peraltro preparando un regolamento da portare in giunta, per disciplinare queste richieste sempre nell'ottica di stare dalla parte dei bambini.