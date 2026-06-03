La XV edizione del concorso promosso da Nuova Solidarietà ha premiato elaborati dedicati al valore del dono, tra poesie, testi e fumetti realizzati dagli studenti dell’istituto

Ancora riconoscimenti per gli alunni dell’IC “Radice Alighieri” di Catona. Gli allievi hanno partecipato al concorso scolastico intitolato al professore Augusto Marciano, bandito dall'Associazione “Nuova Solidarietà” e giunto alla quindicesima edizione, che ha avuto come titolo: «La forza del dono: piccoli gesti che cambiano il mondo».

Il concorso ha inteso sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema del dono, inteso non soltanto come aiuto materiale, ma come atteggiamento di apertura, solidarietà e responsabilità verso gli altri e verso la comunità. In un tempo in cui l’individualismo rischia di prevalere, l’iniziativa ha mirato a promuovere la cultura del volontariato e della partecipazione attiva, mostrando come anche i gesti più semplici possano generare cambiamenti significativi.

Attraverso il linguaggio della creatività, della narrazione e dell’espressione personale, gli studenti hanno potuto osservare la realtà che li circonda e valorizzare le diversità mediante piccoli gesti di apertura. L’obiettivo è stato quello di favorire lo sviluppo del senso civico, dell’empatia e della responsabilità sociale, incoraggiando i ragazzi a diventare protagonisti di una cultura del dono fondata sulla gratuità, sulla collaborazione e sulla costruzione di una comunità più giusta e attenta alle persone.

Gli alunni dell’istituto, guidato dalla Dirigente Simona Sapone, seguiti dalle referenti, le docenti Giovanna Polistena per la Scuola Primaria e Maria Rita Foti per la Secondaria di I grado, hanno rappresentato il tema del concorso attraverso tre tipologie e caratteristiche di elaborato: testo breve, disegno artistico e/o fumetto formato max 50×70 su tela o cartoncino, video.

La cerimonia di premiazione, che ha visto una splendida cornice di pubblico, è avvenuta presso la Scuola secondaria di I grado di via Mercato a Catona. Gli elaborati sono stati visionati e giudicati da una commissione composta dalla Prof.ssa Franca Catalano Musolino, dalla poetessa Natalina Laganà e dal Prof. Salvatore Chiricosta. A premiare i ragazzi, il Presidente dell’Associazione “Nuova Solidarietà”, Fortunato Scopelliti, e la Referente Istruzione per l’Associazione, Sig.ra Rosa Scopelliti.

Sono risultati vincitori:

Scuola Primaria: classi IV C e V A Catona Centro, ex aequo, per la categoria grafica; Primaria plesso Villa San Giuseppe Classe V A per la categoria dei testi.

Scuola secondaria di I grado: Aurora Mangano classe 1 C, per la categoria della poesia; Teresanna Borrello, Sofia Germanò, Giulia Richichi, Giovanna Cannizzaro, Azzurra Valenti, Giada Iannì, Emanuele Marra classe 2 A per la categoria grafica (fumetto).