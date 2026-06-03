Ancora riconoscimenti per gli alunni dell’IC “Radice Alighieri” di Catona. Gli allievi hanno partecipato al concorso scolastico intitolato al professore Augusto Marciano, bandito dall'Associazione “Nuova Solidarietà” e giunto alla quindicesima edizione, che ha avuto come titolo: «La forza del dono: piccoli gesti che cambiano il mondo».

Il concorso ha inteso sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema del dono, inteso non soltanto come aiuto materiale, ma come atteggiamento di apertura, solidarietà e responsabilità verso gli altri e verso la comunità. In un tempo in cui l’individualismo rischia di prevalere, l’iniziativa ha mirato a promuovere la cultura del volontariato e della partecipazione attiva, mostrando come anche i gesti più semplici possano generare cambiamenti significativi.

Attraverso il linguaggio della creatività, della narrazione e dell’espressione personale, gli studenti hanno potuto osservare la realtà che li circonda e valorizzare le diversità mediante piccoli gesti di apertura. L’obiettivo è stato quello di favorire lo sviluppo del senso civico, dell’empatia e della responsabilità sociale, incoraggiando i ragazzi a diventare protagonisti di una cultura del dono fondata sulla gratuità, sulla collaborazione e sulla costruzione di una comunità più giusta e attenta alle persone.

Gli alunni dell’istituto, guidato dalla Dirigente Simona Sapone, seguiti dalle referenti, le docenti Giovanna Polistena per la Scuola Primaria e Maria Rita Foti per la Secondaria di I grado, hanno rappresentato il tema del concorso attraverso tre tipologie e caratteristiche di elaborato: testo breve, disegno artistico e/o fumetto formato max 50×70 su tela o cartoncino, video.

La cerimonia di premiazione, che ha visto una splendida cornice di pubblico, è avvenuta presso la Scuola secondaria di I grado di via Mercato a Catona. Gli elaborati sono stati visionati e giudicati da una commissione composta dalla Prof.ssa Franca Catalano Musolino, dalla poetessa Natalina Laganà e dal Prof. Salvatore Chiricosta. A premiare i ragazzi, il Presidente dell’Associazione “Nuova Solidarietà”, Fortunato Scopelliti, e la Referente Istruzione per l’Associazione, Sig.ra Rosa Scopelliti.

Sono risultati vincitori:

Scuola Primaria: classi IV C e V A Catona Centro, ex aequo, per la categoria grafica; Primaria plesso Villa San Giuseppe Classe V A per la categoria dei testi.

Scuola secondaria di I grado: Aurora Mangano classe 1 C, per la categoria della poesia; Teresanna Borrello, Sofia Germanò, Giulia Richichi, Giovanna Cannizzaro, Azzurra Valenti, Giada Iannì, Emanuele Marra classe 2 A per la categoria grafica (fumetto).