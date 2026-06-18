Un pomeriggio dedicato alla tutela dell'ambiente e alla cura del territorio. È quello in programma domani, venerdì 19 giugno, sulla spiaggia di Catona Bolano, dove i volontari di Plastic Free Calabria torneranno in azione per un nuovo intervento di pulizia ambientale.

L'appuntamento è fissato alle ore 17 accanto alla sede di Stazione E1 Bella Beach, realtà che collaborerà all'iniziativa insieme al gruppo Scout AGESCI Calabria Branca L/C. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza e punta a coinvolgere residenti e volontari in un'azione concreta di raccolta dei rifiuti presenti lungo il litorale.

L'obiettivo è restituire decoro e bellezza alla spiaggia di Catona Bolano, contribuendo alla tutela dell'ecosistema marino e alla riduzione dell'inquinamento causato dalla plastica e dagli altri materiali abbandonati nell'ambiente.

«La collaborazione con Stazione E1 Bella Beach è iniziata diversi anni fa e ci ha già visti coinvolti insieme in numerosi eventi di pulizia ambientale – afferma la vice referente regionale di Plastic Free Calabria, Serena Pensabene –. Anche con il gruppo Scout AGESCI Calabria Branca L/C abbiamo avuto modo di incontrarci in diverse attività di sensibilizzazione. Oggi, con grande soddisfazione e orgoglio, queste esperienze si trasformano in un'azione concreta di cura del territorio».

L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso portato avanti da Plastic Free per promuovere una cultura della responsabilità ambientale e della partecipazione attiva dei cittadini, attraverso eventi diffusi su tutto il territorio regionale.

Per partecipare è necessaria l'iscrizione preventiva attraverso il portale dell'associazione. Gli organizzatori consigliano ai volontari di munirsi di guanti resistenti, borraccia, cappello e protezione solare. Il materiale necessario per la raccolta sarà invece fornito da Plastic Free e dalla società Ecologia Oggi, partner dell'iniziativa.