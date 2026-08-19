Un vero e proprio bagno di folla ha accolto la prima edizione del "Palio del Mare" a Caulonia Marina. L'evento amatoriale, ideato e promosso dal Comitato Quartiere Marino è nato con l'obiettivo di valorizzare la zona costiera, rianimare il tessuto sociale e regalare una serata di spensieratezza alla comunità, ancora segnata dalle ferite lasciate soltanto pochi mesi fa dal passaggio del ciclone Harry.

I festeggiamenti hanno preso il via quando piazza Bottari e la passeggiata a mare si sono riempite di residenti, turisti e famiglie. L'apertura musicale affidata a Delfino e le Sirene e le esibizioni itineranti della Street Band dell'associazione giovani musicisti hanno creato l'atmosfera ideale, accompagnando il suggestivo corteo rievocativo curato dagli sbandieratori di Bisignano. Per i più piccoli è stata inoltre allestita un'area gonfiabili gestita dalla Combriccola del Sorriso.

Spazio poi al cuore pulsante della manifestazione: le gare tra le compagnie del mare. Sotto la conduzione di Anna Franco le squadre, composte ciascuna da 8 titolari (6 uomini e 2 donne) e 2 riserve, si sono affrontate in un clima di sana goliardia e spirito sportivo. I partecipanti hanno risposto con entusiasmo dando vita a prove avvincenti sul lungomare che hanno divertito il folto pubblico presente. Al di là dell'esito agonistico, ad aggiudicarsi la vittoria vera è stata la voglia di stare insieme e di ripartire. La serata si è poi conclusa tra applausi e musica, lasciando nei presenti la consapevolezza che il legame tra Caulonia e il suo mare resta più forte di qualsiasi avversità.