Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’Associazione Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo

con grande piacere vi invitiamo a partecipare e a seguire l’evento “Christus Vincit IV – Un Concerto per la Vita” che si terrà lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21 presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

Si tratta di un importante appuntamento artistico e solidale che vedrà la partecipazione di oltre 100 coristi, orchestra dal vivo e ospiti di rilievo del panorama musicale e culturale.

Siamo lieti di comunicarvi che l’evento ha già registrato il sold out con diversi giorni di anticipo, segno tangibile della grande partecipazione e della sensibilità del territorio verso questa iniziativa.

L’iniziativa ha un forte valore sociale: il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’Associazione Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo, per la realizzazione di un laboratorio dedicato ai bambini nello spettro autistico, con l’obiettivo di offrire uno spazio concreto di crescita, inclusione e speranza.

La presenza della vostra emittente rappresenterebbe per noi un grande valore aggiunto, contribuendo a diffondere un messaggio di solidarietà, partecipazione e impegno verso il territorio.