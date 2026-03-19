In occasione della XXII Settimana d’azione contro il razzismo, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali) hanno promosso l’evento ‘Guardiamo oltre il pregiudizio’. Un evento dedicato alle scuole superiori di II grado per riscoprire il valore dell’accoglienza attraverso il linguaggio e la creatività.



Sabato 21 marzo dalle ore 9.00, Piazza Italia sarà lo scenario perfetto per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, e dalla volontà di promuovere tra le giovani generazioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria una riflessione profonda sul valore del linguaggio come strumento di coesione sociale e di contrasto ad ogni forma di discriminazione.



L’appuntamento sarà aperto dal Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, e vedrà la partecipazione del Sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, del Direttore Generale dell’Unar Mattia Peradotto e del Consigliere metropolitano delegato Giuseppe Marino.



Una giornata di festa allietata dalla presenza di un’ospite d’eccezione, l’artista Danny Mendez e dalla Radio Studio 54 Network, che trasmetterà l’evento in diretta e radiovisione.



La manifestazione, curata dal Settore 7 (Inclusione - Sport - Politiche Sociali) della Città Metropolitana, in collaborazione con Sviprore e l’Istituto Alberghiero Ipalb Tur, è patrocinata dal Comune di Reggio Calabria e dalle associazioni di pasticceri ‘Apar’ e ‘Conapit’, ed avrà per titolo “Spelling Rights: le parole che uniscono” e “Sweet Integration - Mani in Pasta, Cuori Insieme”.



Un’intera giornata dedicata all'integrazione, alla condivisione di tradizioni e saperi, e soprattutto alla scoperta della pasticceria interculturale, con l’obiettivo di creare un percorso educativo dinamico volto a riscoprire le “Parole del Rispetto”, attraverso la manualità e il gusto, che la contaminazione tra materie prime locali e influenze internazionali produce.



“Spelling Rights: le parole che uniscono” e “Sweet Integration - Mani in Pasta, Cuori Insieme – Lab di pasticceria interculturale” ambisce a diventare un appuntamento annuale di riferimento per la Città Metropolitana: un laboratorio a cielo aperto dove le scuole, le istituzioni e la comunità civile collaborano per costruire un “Dizionario dell'Inclusione” vivo, partecipato e rivolto al futuro.



«Un appuntamento - ha spiegato il sindaco facente funzioni Carmelo Versace - che dimostra la sensibilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria sulle tematiche dell’accoglienza e che vede il nostro ente in prima linea nel rapporto con le scuole e le associazioni di categoria rispetto ad attività da costruire insieme».