Il Comune di Cittanova ottiene oltre 2 milioni e 300mila euro per la realizzazione di opere pubbliche considerate strategiche per il territorio cittadino. Il via libera è arrivato con il decreto del 7 maggio emanato dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha ufficializzato le graduatorie dei progetti presentati dagli enti locali.

Le risorse saranno destinate a due distinti interventi: la manutenzione straordinaria della viabilità comunale e il recupero dell’ex carcere comunale.

Il primo finanziamento, pari a un milione e 300mila euro, servirà alla messa in sicurezza di alcune arterie cittadine attraverso opere di manutenzione straordinaria. Gli interventi previsti riguarderanno in particolare la nuova bitumazione e la realizzazione del sistema di raccolta delle acque reflue, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e funzionalità della rete viaria locale.

Un secondo finanziamento da un milione di euro sarà invece destinato all’immobile comunale dell’ex carcere, struttura che negli anni è diventata sede di attività formative, culturali e sociali. Le risorse consentiranno interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Domenico Antico, che ha parlato di un risultato coerente con gli obiettivi programmatici dell’amministrazione.

«Siamo molto soddisfatti per questo risultato – ha dichiarato – anche perché diamo riscontro al nostro programma per Cittanova, nel segno di quei principi che noi riteniamo strategici, come il decoro urbano, la funzionalità delle strutture e il benessere complessivo dei cittadini».

Il lavoro amministrativo per l’avvio delle procedure sarà seguito dall’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Daniele Sirianni.

«Questo nuovo risultato è la naturale conseguenza di un’attività che portiamo avanti sin dal nostro insediamento – ha affermato Sirianni –. In sinergia con l’Ufficio tecnico, che ringrazio per la competenza e il supporto, abbiamo programmato e definito progettazioni di qualità capaci di rispondere davvero ad esigenze concrete della comunità. Finita la stagione dei Pnrr, oggi dimostriamo di saper attingere a risorse regionali e nazionali grazie ad una visione reale di paese».