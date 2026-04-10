Le attività hanno coinvolto ragazzi e giovani tra i 14 e i 34 anni della periferia nord di Reggio Calabria

Si è concluso a Reggio Calabria, dopo circa un anno e mezzo di attività, il progetto “Sportivamente Insieme”, inserito nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Spazi Civici di Comunità - Play District”. Un percorso ambizioso, iniziato nel mese di ottobre 2024, che ha visto l’ASD Arghillà nel ruolo di soggetto capofila, con l’obiettivo di creare un hub sportivo di riferimento per il territorio, promuovendo inclusione, rigenerazione sociale e i valori educativi dello sport.

Il progetto ha coinvolto attivamente ragazzi e giovani di età compresa tra i 14 e i 34 anni, ma anche adulti, con un’attenzione particolare rivolta alle persone a rischio di marginalizzazione, provenienti da un contesto territoriale segnato da rilevanti criticità sociali ed economiche.

Diverse le discipline sportive proposte durante il percorso: calcio a 5, danza sportiva, yoga, body percussion e fit&boxe. Le attività si sono svolte principalmente presso il Centro Sportivo “Maestrelli” di Arghillà, estendendosi anche alle strade del quartiere e agli spazi del Parco “Ecolandia”, contribuendo così a valorizzare e animare il territorio.

Fondamentale il contributo dei partner di progetto: la Cooperativa Sociale Res Omnia che ha curato anche lo “sportello sociale”, l’ASI Calabria e il Comune di Reggio Calabria.

L’ASD Arghillà desidera esprimere un sentito ringraziamento agli istruttori e a tutti i partecipanti che, con entusiasmo e impegno, hanno reso possibile la realizzazione di questa esperienza, contribuendo a creare momenti significativi all’insegna dello sport e dell’aggregazione sociale.

“Spazi Civici di Comunità” è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., la società dello Stato impegnata nella promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali social “Sportivamente Insieme - Reggio Calabria”.