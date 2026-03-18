Riconoscimenti ai giovani talenti. L’associazione ha saputo distinguersi per professionalità, qualità delle proposte e capacità di coinvolgere il pubblico, attirando nei tre giorni di fiera un flusso costante di visitatori, operatori del settore e appassionati dell’arte dolciaria

La presenza di Conpait – Confederazione Pasticceri Italiani a Horeca Expoforum Torino, dal 15 al 17 marzo, si è rivelata uno dei punti di maggiore interesse dell’intera manifestazione. L’associazione ha saputo distinguersi per professionalità, qualità delle proposte e capacità di coinvolgere il pubblico, attirando nei tre giorni di fiera un flusso costante di visitatori, operatori del settore e appassionati dell’arte dolciaria. Numerosissimi gli apprezzamenti ricevuti, segno di un lavoro organizzativo e tecnico di alto livello.

Tra le iniziative più attese, ha brillato il concorso di decorazione delle uova di cioccolato, dedicato agli studenti delle scuole professionali. Un appuntamento che ha messo al centro la creatività dei giovani e che Conpait ha curato con grande attenzione, grazie alla guida del maestro Silvio Bessone e al contributo determinante del delegato Piemonte Roberto Miranti, la cui collaborazione è stata fondamentale per la perfetta riuscita dell’evento.

A rendere ancora più suggestiva la giornata, la performance dell’artista del ghiaccio Angelo Di Masso, autore di una scultura realizzata dal vivo che ha catturato l’attenzione del pubblico.

A valutare le opere in concorso, una giuria di altissimo profilo composta da Pier Paolo Magni, presidente, affiancato dai maestri Antonio Le Rose e Matteo Papagno. Oltre ai premi messi in palio da Conpait e dalle aziende partner, è stato assegnato anche il prestigioso riconoscimento “Scintilla Creativa”, dedicato alla memoria di Emilia Coccolo Chiriotti e consegnato da Livia Chiriotti, direttore della rivista Pasticceria Internazionale. La cerimonia di premiazione ha visto protagonista il presidente Conpait, Angelo Musolino, che ha consegnato personalmente diversi riconoscimenti ai giovani partecipanti, insieme all’assessore al Commercio della Città di Torino, Paolo Chiavarino. Un momento che ha ribadito l’impegno dell’associazione nel sostenere le nuove generazioni e nel valorizzarne il talento.

Il presidente Musolino ha espresso grande soddisfazione per il livello dell’iniziativa e per la risposta del pubblico: «C’è qualcosa di profondamente sorprendente – e, lasciatemelo dire, emozionante – nel vedere cosa accade quando la creatività incontra l’entusiasmo dei più giovani.» Musolino ha poi sottolineato il valore del lavoro di squadra: «Abbiamo dato vita a un momento di crescita e confronto di altissimo livello. Le opere presentate dai ragazzi hanno dimostrato una maturità sorprendente: non semplici decorazioni, ma idee, visioni, personalità. In molti casi, lavori che non avevano nulla da invidiare a quelli dei professionisti. A tutti questi giovani va il mio plauso più sincero: continuate a credere nelle vostre capacità. Quello che avete mostrato qui è solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni.»

L'appuntamento di Conpait è già proiettato alla prossima edizione con ulteriori novità ed una partecipazione certamente maggiore con altri pasticceri da tutta Italia.