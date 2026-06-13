La nuova Calabria Food&Tourism Academy, che sarà inaugurata il 18 giugno presso il Centro Servizi Lameziaeuropa, nasce come un hub regionale dedicato alla formazione e alla valorizzazione dell’identità gastronomica calabrese. Un progetto ambizioso, sostenuto dalla Regione Calabria e realizzato in collaborazione con numerosi partner del settore.Tra questi, spicca la presenza di CONPAIT – Confederazione Pasticceri Italiani, che partecipa all’iniziativa con una delegazione di maestri pasticceri guidata dal presidente nazionale Angelo Musolino. Una presenza non formale, ma profondamente strategica: la pasticceria italiana, infatti, rappresenta uno dei pilastri dell’enogastronomia nazionale e un motore di innovazione continua.

Per Conpait, presenti Fabio Taverna, Presidente Conpait Calabria, Marco Carelli, Andrea Serra, Antonio Fragomeni, Michelangelo Garruzzo, Mario Lanzillotta, Nicola Musolino, Davide Destefano, Gaetano Vincenzi, Domenico Cirianni, Katia Viola e Ivan Procopio. Per la Panificazione presente Giuseppe D’Agostino. Per la Pizzeria Cristian Corigliano, Luigi Zampina e Fontana Maria Rosa. La Calabria Food&Tourism Academy si propone come un centro multidimensionale di 750 mq, dotato di 16 postazioni di Alta Formazione Gastronomica – tra cui pasticceria, gelateria e barman – e 15 postazioni dedicate alla panificazione e alla pizzeria. Un luogo pensato per formare nuove generazioni di professionisti e per offrire agli operatori Ho.Re.Ca. strumenti, metodi e standard condivisi. In questo contesto, la partecipazione di CONPAIT assume un valore particolare: la Confederazione porta infatti competenze, visione e un patrimonio di esperienze che rappresentano un riferimento nazionale per la formazione professionale.

Il presidente Angelo Musolino, alla guida della delegazione dei pasticceri italiani, ha espresso grande soddisfazione per la scelta di partecipare all’inaugurazione della nuova Academy: «Siamo orgogliosi di essere presenti in un progetto che guarda al futuro con coraggio e concretezza. La Calabria Food&Tourism Academy rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare il talento dei giovani, rafforzare la formazione e promuovere la cultura della pasticceria italiana. CONPAIT sarà al fianco delle istituzioni e degli operatori per costruire percorsi innovativi e azioni propositive che diano forza al nostro settore.»

Musolino ha inoltre sottolineato come la collaborazione tra mondo produttivo, istituzioni e associazioni professionali sia oggi indispensabile per affrontare le sfide del mercato e per sostenere la crescita delle imprese artigiane.

La presenza di CONPAIT e dei suoi maestri pasticceri conferma la volontà di costruire un sistema formativo capace di unire tradizione, innovazione e qualità.