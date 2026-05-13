La Città metropolitana di Reggio Calabria ha consegnato i lavori per il ripristino della carreggiata Sp 84 nel tratto tra il bivio Ortì e Ortì Superiore. La strada è stata oggetto di un cedimento della scarpata di valle, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici tra i mesi di febbraio e marzo 2026. L’intervento è stato programmato con tempestività da parte dell’Ente di Palazzo Alvaro, su indicazione del sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, supportato dal settore Viabilità coordinato dal dirigente Lorenzo Benestare. A tutela della sicurezza stradale, a seguito dei rilievi effettuati dai tecnici dell'Ente, è stata immediatamente emessa un'ordinanza di parzializzazione del traffico con divieto di transito ai mezzi pesanti. Successivamente, attraverso una serie di sopralluoghi operativi che hanno visto il coinvolgimento del dirigente e del rup, Francesca Mangiola, è stata definita una strategia d'intervento rapida per il ripristino del tratto ceduto tramite la realizzazione di terre armate e/o gabbionate. Al fine di accelerare i tempi, si è scelto di intervenire su un appalto di 600.000 euro, la cui gara era già stata regolarmente espletata prima del verificarsi dell’evento critico. Grazie all'utilizzo di fondi del Mit già stanziati nel bilancio dell'Ente, si procederà dunque alla redazione di una perizia di variante per indirizzare le risorse necessarie alla risoluzione immediata del cedimento. I lavori sono già stati formalmente consegnati all'impresa aggiudicatrice. Pertanto, nelle more dell'approvazione tecnica della variante, la ditta provvederà già nei prossimi giorni all'allestimento del cantiere e alla preparazione delle vie di accesso ai luoghi, assicurando l'immediata operatività degli interventi di messa in sicurezza. «L’attenzione del territorio è sempre stata al centro della nostra azione politica amministrativa – ha detto il sindaco Carmelo Versace – anche in questa occasione il nostro ufficio Viabilità, che continuo a ringraziare per il grande impegno dimostrato per tutta l’area metropolitana, è riuscito a trovare la soluzione più immediata per alleviare le difficoltà viarie del comprensorio collinare reggino ad Ortì. La nostra rete viaria metropolitana è molto vasta e le risorse, destinate dai trasferimenti statali, sono sempre meno. Ciò nonostante – ha concluso - non manca mai il nostro impegno per cercare di intervenire con concretezza e velocità per la sicurezza e il benessere nei nostri concittadini».