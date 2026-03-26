Tra le realtà rappresentate figuravano i territori di Prumo-Riparo e Cannavò, Sala di Mosorrofa, Mosorrofa, Vinco e Pavigliana, Cataforio e San Salvatore, Ortì e Terreti

Ieri sera, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve a Riparo a Reggio Calabria, un incontro ha visto riuniti i referenti dei comitati di quartiere, delle associazioni e delle parrocchie appartenenti alla zona pastorale del Sant’Agata, insieme ai rappresentanti del Comune di Reggio Calabria, per affrontare e discutere le principali problematiche che interessano il territorio.

L’incontro, moderato dal professore Francesco Milardi, fa seguito a una precedente riunione tra i referenti dei territori della stessa zona pastorale, svoltasi nei mesi scorsi a Riparo, nel corso della quale era stata condivisa la necessità di richiedere un confronto diretto con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, l’assessore Carmelo Romeo e i consiglieri Franco Barreca e Filippo Quartuccio. Nel corso della serata è intervenuto anche l’assessore Paolo Brunetti, giunto successivamente. Presente inoltre don Olivier Bitjocka Dupont, parroco di Vinco e Pavigliana. Tra i presenti anche il comandante della Stazione dei Carabinieri di Cataforio, Maresciallo Renzo Romeo.

Tra le realtà rappresentate figuravano i territori di Prumo-Riparo e Cannavò, Sala di Mosorrofa, Mosorrofa, Vinco e Pavigliana, Cataforio e San Salvatore, Ortì e Terreti.

Dopo i saluti iniziali del parroco don Giovanni Gattuso, che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le realtà del territorio e della necessità di “fare rete” per affrontare insieme le sfide dei quartieri, si è dato avvio a un confronto aperto e costruttivo, durante il quale i rappresentanti dei territori hanno avuto modo di esporre criticità, esigenze e proposte.