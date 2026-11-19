Sit-in a Longhi-Bovetto, dove il Comune ha deciso di trasferire la struttura inizialmente prevista a Bocale. I residenti chiedono chiarezza sulla sicurezza ambientale e sul futuro di un'area già destinataria di oltre 800mila euro di investimenti

Dovevano arrivare spazi verdi, aree attrezzate e nuovi luoghi di aggregazione. Arriverà, invece, un centro di accoglienza temporanea per migranti. A Croce Valanidi il cambio di destinazione dell'area di Longhi-Bovetto ha acceso la protesta dei residenti, scesi in strada questa mattina per chiedere al Comune di Reggio Calabria spiegazioni su una scelta che rischia di compromettere le aspettative di riqualificazione di un territorio già segnato da decenni di difficoltà. Al presidio hanno partecipato anche esponenti dell'opposizione comunale.

Il sit-in si è svolto nei pressi dell'ex scuola individuata per ospitare la struttura, inizialmente prevista a Bocale, in contrada Zambaldo, e successivamente trasferita a Longhi-Bovetto con una determinazione dirigenziale dello scorso 16 ottobre. Al centro delle contestazioni c'è soprattutto la storia dell'area, sulla quale insisteva la vecchia discarica comunale e dove erano stati programmati interventi di riqualificazione per oltre 800mila euro. Un investimento che avrebbe dovuto restituire alla comunità spazi pubblici e servizi, dopo anni di promesse e attese.

I residenti chiedono adesso di conoscere le valutazioni che hanno portato alla nuova localizzazione, le condizioni di sicurezza ambientale del sito e le garanzie sulla compatibilità della struttura con il territorio. Interrogativi che riguardano la salute e la sicurezza tanto degli abitanti quanto delle persone che saranno ospitate nel centro. La questione investe soprattutto il rapporto fra amministrazione e periferie, dove gli interventi pubblici continuano a scontrarsi con aspettative rimaste troppo spesso senza risposte. A Croce Valanidi la richiesta è quella di conoscere il destino degli investimenti già programmati e ottenere garanzie concrete sul futuro del quartiere.