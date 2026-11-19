Si svolgerà il 24 novembre presso l’Auditorium “E. Loi” dell’IST. IPALBTUR di Villa San Giovanni G. Trecroci il convegno “Cultura del Rispetto e Violenza di Genere: strumenti di contrasto”, promosso dalla FIDAPA Sezione di Villa San Giovanni con il patrocinio del Comune di Villa San Giovanni in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violazione sulle donne.

Dopo i saluti iniziali della Presidente della sezione Fidapa di Villa San Giovanni prof.ssa Graziella Trecroci, del Sindaco della città di Villa San Giovanni avv. Giusy Caminiti, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria Avv. Rosario Infantino e della Dirigente dott.ssa Enza Loiero, l’evento sarà introdotto e moderato dall’avv. Maria Gabriella Porpiglia Referente del gruppo di lavoro “Leadership e parità di genere” della sezione Fidapa di Villa San Giovanni.

Gli interventi saranno a cura degli avv. Santina Nelly Gaetano e avv. Antonia Criaco, entrambe dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e della dott.ssa Ilenia Longo psicologa e coinvolgeranno gli studenti in casi pratici, strumenti e soluzioni di contrasto alla violenza di genere.

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria per il riconoscimento dei crediti formativi.