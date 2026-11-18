VIDEO e FOTO | Il presidente Ezio Privitera sottolinea la sinergia con Comune, Federazione, Atp e Sport e Salute. Il presidente onorario Postorino fa amarcord: «Dopo aver ospitato tre volte la Coppa Davis, riconquistiamo il primato sulla scena tennistica internazionale»

Lo storico circolo Rocco Polimeni di Reggio si prepara ad accogliere le finali Next Gen Atp con i migliori giovani tennisti del mondo.

Si avvicina a grandi passi uno degli eventi sportivi internazionali più attesi dell'anno, che incoronerà anche Reggio Calabria, insieme a Bologna sede della coppa Davis e Torino sede delle Atp finals , tra le capitali mondiali del tennis in Italia . Dal 9 al 13 dicembre prossimi al palaCalafiore di scena le Next Gen Atp Finals con i migliori otto tennisti under 20 del mondo. La prestigiosa competizione è stata presentata il mese scorso alla presenza del ministro per lo Sport ei Giovani, Andrea Abodi .

«Stiamo lavorando per predisporre al meglio i nostri locali per ospitare al meglio la competizione tra le promesse mondiali di tennis . Di concerto - spiega il presidente del circolo del Tennis Rocco Polimeni di Reggio, Ezio Privitera - con il Comune di Reggio, che ricordiamo essere il proprietario della struttura , stiamo eseguendo degli interventi di straordinaria manutenzione e miglioramento che ci consentiranno di essere al top per accogliere e le giovani stelle del tennis, con il loro staff, le loro famiglie, tutte le dirigenze di Federazioni ed Enti e le autorità che interverranno e gli oltre 100 giornalisti che da tutto il mondo si sono già accreditati. Il tutto, naturalmente anche in sinergia la Federazione, Atp (Associazione Professionisti Tennis), e Sport e Salute ».

Una spirale virtuosa che sta riguardando anche il PalaCalafiore di Reggio, al centro di un intervento di riqualificazione finanziato dalla Regione con un investimento di 653 mila euro.

Impegno, lotta ed entusiasmo

«Ci ​​sono attesa e fermento e ci stiamo preparando al meglio . Partiamo dallo spazio verde, una location graziosamente estiva proprio di fronte al PalaCalafiore, che in questa occasione, data proprio la sua posizione, farà da cornice all'ingresso dedicato ai giocatori nel circolo. Gli atleti potranno recarsi nelle nostre palestre attrezzate per l'attività fisica di supporto agli allenamenti o potranno recarsi nella club house.

Qui - spiega ancora il presidente del circolo del Tennis Rocco Polimeni di Reggio, Ezio Privitera - l'attuale ristorante, sala che abbiamo dedicato al grande evento della finale della Federation Cup che nel 2009 il circolo ha ospitato vedendo l'Italia trionfare sugli Stati Uniti, accoglierà gli atleti, staff e famiglie per qualche ora di relax ei momenti conviviali. Le due salette che lo scorso anno abbiamo intitolato al compianto Nicola Pietrangeli, un campione che è stato anche molto vicino al nostro circolo , saranno dedicate all'ospitalità di dirigenza e sponsor . Infine presso il Giardino di Benedetta, un locale immediatamente contiguo al ristorante ea noi particolarmente caro, verranno ospitati lo staff delle Federazioni e media, con ingresso dedicato lato Oasi.

Ci sarà un accesso un pò limitato per i nostri soci nell'arco di quella settimana ma solo a questi spazi , poichè l'attività sui campi da gioco sarà naturalmente garantita e non subirà alcuna variazione o limitazione.

Tanto impegno e anche tanta fatica ma soprattutto tanto entusiasmo . Gli allievi della scuola Tennis sono ansiosi di vedere il grande Tennis giocato e di tifare per i loro beniamini. È un'esperienza che già ci sta appassionando e coinvolgendo e che viviamo, come già accaduto anche in passato, sempre con spirito di servizio alla Federazione, alla Città e alla comunità.

Desidero sin da ora ringraziare il sindaco di Reggio Francesco Cannizzaro, il presidente della Regione Roberto Occhiuto, e il presidente della Fitp Angelo Binaghi. Le Next gen Atp Finals costituiscono una grande occasione che tornerà a dare al Circolo e alla Città la visibilità che meritano e che già in passato hanno avuto.

La speranza è che la buona riuscita dell'evento possa fungere da apripista per una riconferma di Reggio Calabria, quale sede di competizioni di questo rilievo per le quali la Città è pronta e noi altrettanto », sottolinea il presidente del circolo del Tennis Rocco Polimeni di Reggio, Ezio Privitera.

Tre coppe Davis e la memorabile vittoria dell'Italia della Fed Cup 2009

Tra i più antichi d'Italia, il circolo del Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria , che nel 2029 spegnerà le sue 100 candeline, non è certamente nuovo a eventi di racconto rilievo.

«Al circolo Polimeni – ricorda con orgoglio il presidente onorario del circolo del Tennis Rocco Polimeni di Reggio, Igino Postorino - è stata ospitata per tre volte la Coppa Davis, Italia – Austria nel 1972, Italia – Irlanda nel 1983, Italia – Finlandia nel 2002, nel 2009 la Fed-Cup con la vittoria dell'Italia contro gli Usa e altre prestigiose competizioni nazionali e internazionali. La coppa Davis ha avuto come cornice lo storico campo centrale Domenico Travia, indimenticato fondatore e storico presidente del Circolo . Ma sulla nostra terra rossa abbiamo avuto il pregio di ospitare anche i master europei under 14 e under 16 svoltisi qui per dodici anni, fino al 2018.

Circolo Tennis Polimeni Reggio Postorino Privitera



Adesso, da presidente onorario del Circolo, vivo il contributo per questo altro evento internazionale di prestigio come una grande emozione che si aggiunge a quelle delle trascorse stagioni entusiasmanti. Lo vivo anche con l'orgoglio di vedere oggi un giovane presidente, Ezio Privitera, intraprendente e appassionato, misurarsi in maniera eccelsa con i problemi che comporta un circolo di queste dimensioni e con una attività poliedrica. Con l'impegno di tutto il consiglio direttivo, ne sta riaffermando nuovamente il primato, al punto che il presidente della federazione italiana tennis Binaghi, che ringrazio, lo ha posto ancora una volta al centro della scena internazionale . Un evento che darà lustro all'intera città, grazie all'impegno congiunto di Comune e Regione, dunque del sindaco Cannizzaro e del presidente Occhiuto », concludono il presidente onorario del circolo del Tennis Rocco Polimeni di Reggio, Igino Postorino.