Avviato ufficialmente il progetto pilota sostenuto dal Fondo Sociale Europeo Plus e raddoppiata a 4 milioni di euro la dotazione complessiva. Coinvolti 12 enti per offrire a 231 giovani calabresi tra i 18 e i 29 anni percorsi di formazione, mobilità internazionale e inserimento lavorativo, contrastando il fenomeno dei NEET e promuovendo il "diritto di restare"

Non solo contrastare la pericolosa tendenza all’abbandono di sé stessi, ma anche costruire ponti tra la Calabria e l’Europa lavorando per rafforzare l’inclusione sociale e lavorativa e restituire opportunità e dignità alle giovani generazioni. Questo la sfida lanciata dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive di Regione Calabria che proprio lo scorso 9 novembre, a conclusione della sottoscrizione degli Atti di Adesione e Obbligo da parte dei Soggetti beneficiari, ha formalmente avviato il progetto pilota CalALMA – “Tirocini Europei – CalALMA”, sostenuto dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027. Un progetto che alla data di chiusura dello sportello aveva già esauriti i fondi e per il quale è stata disposto un aumento della dotazione iniziale, pari a 2 milioni di euro, incrementata fino al raddoppio.

Numeri, soggetti e progetti

4 sono dunque i milioni di euro assegnati a un’azione che vede ad oggi coinvolti 12 enti, con altrettanti progetti, che hanno risposto ad un avviso riaperto fino al prossimo 30 novembre. Si tratta di associazioni, enti del terzo settore, enti di categoria e amministrazioni pubbliche: Futuro Digitale con il progetto CalAlma Digital, Euroform Rfs con l’intervento Marco Polo, Valentia APS con T.O.U.R, Sos Innovaizone con Match-AI, CONFAPI Calabria con Cantieri di Futuro, Associazione Polidea APS con il progetto M.O.VE, Comune di Roccella Jonica con M.I.R.A, ASD Basket Ymca Siderno con Unlock EU, Associazione Nemesi A.C.E.S con Digital Paths, AICU ONLUS, con Restart Calabria Abroad, Comune di Benestare con Eu Care Lab, Parco Naturale Regionale Delle Serre, con il progetto Green Mobility CalAlma. Nove le destinazioni individuate: per la Spagna 80 posti, per la Francia 44, per il Portogallo 29, per l’Irlanda 22. E poi Germania e Malta con 16 posti ciascuno e Belgio, Lituania e Cipro con8 posti.

La best practice di CalALMA

I progetti presentati coniugano interventi legati ad occupazione, inclusione, mobilità, coesione e si inseriscono nella strategia della Regione volta a rafforzare le politiche attive del lavoro e a promuovere nuove opportunità per i NEET calabresi tra i 18 e i 29 anni, giovani che non studiano, non lavorano e non sono in cerca o coinvolti in percorsi formativi. Sono loro a essere il focus di un progetto che a Bruxelles è già stato catalogato, per la metodologia con cui è stato costruito e preparato, come cosiddetta best practice. Infatti per l’individuazione dei destinatari e per il loro accompagnamento lungo le diverse fasi del percorso, sono stati da subito coinvolti sia la rete dei Centri per l’Impiego, sia il sistema EURES,

Il modello ALMA – Aim, Learn, Master, Achieve

Attraverso il modello europeo ALMA – Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire, il progetto punta a offrire ai giovani calabresi opportunità concrete di crescita personale e professionale, mediante esperienze di apprendimento sul lavoro in altri Paesi europei, accompagnate da attività di orientamento, formazione linguistica, preparazione alla mobilità e supporto al reinserimento nel mercato del lavoro. Un doppio binario: da una parte, apprendimento, competenze e professionalizzazione; dall’altra cooperazione transnazionale e relazione con contesti altri con l’obiettivo di ridurre le disparità tra i territori europei e concorrere a una maggiore coesione delle diverse regioni.

Le tre fasi del percorso

Un percorso diviso in tre fasi che dà l’opportunità ai 231 giovani individuati di effettuare un’esperienza di training volta al reinserimento lavorativo e suddivisa in tre fasi: nella prima, quella di preparazione, vengono effettuate attività di formazione linguistica, orientamento professionale e mentoring. A questa segue la mobilità verso diversi Paesi Europei dove i ragazzi e le ragazze effettuano un’esperienza lavorativa, tra i due e i sei mesi, accompagnata da mentoring e sostegno durante il soggiorno. E una terza in cui vengono valorizzate le competenze acquisite e vengono avviate azioni di sostegno al rientro nel mercato del lavoro, nell’istruzione o nella formazione professionale.

Regione Calabria, Varone: «Costruiamo ponti e investiamo nei nostri giovani. A loro buon lavoro»

Secondo Fortunato Varone, Dirigente generale del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive «Anche con CalALMA intendiamo tradurre in fatti i propositi che quest’amministrazione regionale si è data, puntando sul potenziale della nostra Regione e cercando trasmettere il messaggio per cui bisogna credere e investire nelle potenzialità della nostra terra. La nuova configurazione del Dipartimento che dirigo che accorpa il Lavoro con le Imprese punta a creare continuità tra due dimensioni che devono aumentare il livello di dialogo e di integrazione a beneficio di tutto il sistema-Calabria. Ai ragazzi auguriamo un percorso di crescita, con la consapevolezza che, quando rientreranno in Calabria, potranno trovare gli strumenti per inserirsi nelle imprese e nel mercato del lavoro locale. Inoltre, per la prima volta stiamo intervenendo anche nelle scuole inserendo la figura dello psicologo orientatore. Questa scelta mira a intercettare le fragililtà giovanili, aiutando i ragazzi a superare blocchi e insicurezze, prima che si trasformino in una condizione di completo isolamento o inattività. Se i risultati ci daranno ragione, come crediamo, ci sarà sicuramente una seconda edizione».

Rete EURES, Bandiera: «Frutto del lavoro di squadra»

La coordinatrice della rete Eures Calabria, Angela Bandiera, ha illustrato quanto realizzato finora: «C’è stato un grande lavoro di squadra da parte del team Eures e dei Centri per l’Impiego, con circa 16.000 email inviate ai giovani del territorio e 250 colloqui orientativi già svolti. L’adesione è stata altissima, raggiungendo quasi l’80% delle candidature previste tramite i Cpi già a fine settembre. Per garantire la massima partecipazione a tutti i 231 posti disponibili, i termini di adesione sono stati prorogati al 30 novembre, continuando a supportare i giovani in tutte le fasi di selezione e mobilità».

I numeri dei NEET in Calabria

Secondo i dati del 2026 in Calabria, la quota dei giovani NEET (Not in Education, Employment or Training si attesta al 24,3% dei giovani tra i 15 e i 34 anni, valori che posizionano la nostra regione al fondo della classifica, superata solo da Campania e Sicilia. Dati certificati da una recente inchiesta del Sole 24 Ore, realizzata sulla base dello studio effettuato dal Laboratorio Dedalo della Fondazione Gi Group. In questo quadro si nasconde anche una profonda disparità di genere: il tasso infatti arriva tra le donne quasi al 30%, colpendo una ragazza su tre. Numeri che, nonostante una riduzione registrata negli anni scorsi per via di una parziale ripresa dell'occupazione giovanile e del lavoro autonomo che ha fatto un balzo del + 21,7% passando da 122 a 148 mila unità, restano critici e si legano a fenomeni che hanno ripercussioni catastrofici sulla demografia e sulla conformazione del tessuto socio-economico calabrese, affetto da una parte da una copiosa e persistente emorragia di residenti, per lo più giovani e, dall’altra a un preoccupante disallineamento tra formazione e mercato del lavoro.

Locride protagonista

Con tre dei quattro progetti attualmente finanziati e legati agli unici due Comuni presenti, quello di Roccella e quello di Benestare, a cui si aggiunge l’associazione sportiva cestistica di Sderno, la Locride dimostra di essere presente, attenta e sensibile a percorsi che possono trasformare abbandono e sfiducia in nuove occasioni. A tale proposito la Dott.ssa Anna De Fazio, Responsabile di Azione di Regione Calabria chiarisce: «Sono particolarmente contenta che da un’area come la Locride, che è sempre stata raccontata come problematica e complessa, arrivi questa risposta. CalALMA è la risposta locale a uno dei pilastri della presente e della futura programmazione europea che mette al centro della rigenerazione socioeconomica dei luoghi il cosiddetto Right to Stay, il diritto di restare. E aggiungo che non si tratta solo di mettere nelle condizioni i nostri giovani di restare o tonare, ma di porli nella condizione di esercitare una sacrosanta libertà di scelta».