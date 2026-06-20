Ancora una volta i musicisti geracesi Cosimo Ascioti e Barbara Franco sono sulla ribalta internazionale. Dopo le passate collaborazioni con i tre cantanti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i due coniugi musicisti si preparano per un’altra importante tournée con «Il Volo», che li vedrà impegnati in diverse importanti città italiane, da Nord a Sud, in qualità di prima tromba e primo clarinetto.

La tournée avrà inizio il primo luglio a Marostica (Vicenza) nel corso del «Summer Festival Volksbank». Successivamente verranno effettuati concerti a: Vigevano (Pavia), Castello Sforzesco; Siracusa, Teatro Greco; Cernobbio (Como), Lake Sound Park Villa Erba; Forte dei Marmi (Lucca), Villa Bertelli; Alghero (Sassari), Alguer Summer Festival; Taormina (Messina), Teatro Antico; Brescia, Piazza della Loggia; Caserta, Reggia di Caserta.

Cosimo Ascioti e Barbara Franco sono coniugi che condividono la passione per la musica, entrambi laureati presso il Conservatorio di Musica Statale «F. Cilea» di Reggio Calabria, con una seconda laurea in Musica Antica e Strumenti Storici conseguita presso il Conservatorio di Musica Statale «S. Giacomantonio» di Cosenza.

Vivono a Gerace e sono docenti di discipline musicali presso la scuola secondaria di primo grado statale: Cosimo Ascioti a Gerace e Barbara Franco a Marina di Gioiosa Jonica. Hanno collaborato insieme con il Teatro dell’Opera di Roma e l’Orchestra «Mosaico Barocco» di Venezia.

Cosimo Ascioti ha collaborato inoltre con l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli e con il Teatro Massimo «V. Bellini» di Catania.

Sono tra i fondatori dell’Associazione Culturale e Musicale «Città di Gerace».