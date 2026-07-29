Dalle coste reggine ai riflettori di Manhattan. Il percorso professionale dello chef Francesco Idone racconta come talento, formazione e determinazione possano aprire le porte della ristorazione internazionale. Oggi il cuoco reggino è head chef della cucina italiana di Aqua Roma, il ristorante del gruppo Aqua Restaurant Group, affacciato sulla celebre Broadway, nel cuore di New York.

Guidare la cucina italiana di uno dei ristoranti del gruppo in una delle città più competitive al mondo rappresenta un traguardo di grande prestigio. Ogni giorno, infatti, Idone coordina la brigata italiana all'interno di un format che affianca alla tradizione gastronomica del nostro Paese una seconda cucina dedicata al Giappone, rivolgendosi a una clientela cosmopolita composta da professionisti, imprenditori, turisti e appassionati di alta ristorazione.

Aqua Restaurant Group è una delle realtà più consolidate nel panorama della ristorazione di lusso internazionale, con locali presenti nelle principali capitali mondiali, da Londra a Hong Kong, da Parigi a Dubai, fino a Miami e New York. In questo contesto, la presenza di uno chef italiano alla guida della cucina rappresenta un'ulteriore conferma del prestigio di cui la tradizione gastronomica italiana continua a godere nel mondo.

Il percorso di Francesco Idone affonda le proprie radici a Reggio Calabria, dove nasce la sua passione per la cucina. I primi anni trascorsi a contatto con il mare e con i prodotti del territorio gli trasmettono il rispetto per la materia prima e la convinzione che la qualità degli ingredienti sia il punto di partenza di ogni piatto. Una filosofia che continua ancora oggi a guidare il suo lavoro.

Il talento emerge fin da giovanissimo. A soli diciannove anni gli viene affidata la direzione delle cucine di tre ristoranti, un'esperienza che gli consente di maturare non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo organizzativo e manageriale, competenze fondamentali per la guida di brigate sempre più strutturate.

La svolta arriva con l'ingresso nella ristorazione d'eccellenza. Al Belmond Hotel Cipriani di Venezia perfeziona la propria tecnica nel ristorante fine dining Oro, vivendo da vicino il percorso che porta alla conquista della stella Michelin e confrontandosi con alcuni dei principali interpreti dell'alta cucina italiana.

L'esperienza internazionale prosegue poi al Badrutt's Palace Hotel di St. Moritz, punto di riferimento dell'ospitalità di lusso e sede dello storico Gourmet Festival. Qui continua ad affinare la propria visione gastronomica in un contesto altamente competitivo e rivolto a una clientela internazionale.

Il successivo trasferimento a Londra rappresenta un'altra tappa fondamentale della sua crescita professionale. Nella capitale britannica entra in contatto con una delle scene gastronomiche più dinamiche e multiculturali d'Europa, ampliando il proprio bagaglio di esperienze e consolidando una cucina capace di coniugare tradizione italiana e sensibilità contemporanea.

Lo chef Francesco Idone porta l'eccellenza della cucina italiana a Manhattan Lo chef Francesco Idone porta l'eccellenza della cucina italiana a Manhattan Lo chef Francesco Idone porta l'eccellenza della cucina italiana a Manhattan Lo chef Francesco Idone porta l'eccellenza della cucina italiana a Manhattan Lo chef Francesco Idone porta l'eccellenza della cucina italiana a Manhattan

L'approdo a New York è il naturale punto di arrivo di questo percorso. Da circa un anno e mezzo Francesco Idone guida la cucina italiana di Aqua Roma, coordinando ogni giorno il lavoro della brigata e portando la tradizione gastronomica italiana nel cuore di Manhattan.

Dalla formazione in Calabria alle esperienze maturate tra Venezia, St. Moritz, Londra e New York, il percorso di Francesco Idone è l'esempio di una professionalità costruita attraverso esperienze internazionali senza mai perdere il legame con le proprie radici. Una carriera che riflette il crescente ruolo degli chef italiani nelle grandi capitali della ristorazione e conferma come il Made in Italy continui a rappresentare un punto di riferimento nel panorama gastronomico mondiale.