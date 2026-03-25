Ci sono risultati che non si misurano solo in numeri, ma in emozioni, in sguardi, in passi avanti. Il Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” festeggia un risultato che profuma di impegno, talento e orgoglio: cinque studenti hanno conquistato la finale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, promossi dal centro Pristem dell'università Bocconi, portando in alto il nome dell'Istituto in una delle competizioni più prestigiose del panorama internazionale.

I finalisti e le categorie:

Categoria C1: Arco Elisa (1^D), Borrello Giorgio (1^G), Siclari Marco (2^B), Familiari Stephan Pascal (1^C).

Categoria C2: Marusenko Herman (3^E).

Questi studenti hanno raggiunto un traguardo straordinario dopo aver superato con competenza e determinazione ottavi, quarti e semifinale. È un successo che riflette la visione educativa della Dirigente Scolastica, Dottoressa Francesca Arena , e il lavoro appassionato del docente referente, professoressa Caterina Maria Ielo, che ha accompagnato i ragazzi con dedizione e fiducia (p. 1).

I discenti del Convitto hanno dimostrato che la matematica è un territorio aperto dove ciascuno può brillare , uniti dall'amore per la materia che li condurrà a Milano per confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia.

Il loro percorso è un messaggio potente: quando si crede nei giovani e si coltivano passione e impegno, i risultati arrivano lontano. Ai cinque finalisti va l'augurio che la giornata del 30 maggio sia un passo importante nel loro cammino, con il sostegno di tutta la comunità scolastica.