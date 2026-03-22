L’associazione chiarisce il proprio ruolo nella gestione delle attività a tutela degli animali e invita a conoscere direttamente la realtà del canile comunale

L’Associazione Dacci una Zampa ETS interviene pubblicamente per fare chiarezza in merito alle recenti comunicazioni e considerazioni circolate sul proprio operato, offrendo una ricostruzione dettagliata delle attività svolte e ribadendo il rispetto della normativa vigente.

Nel comunicato ufficiale diffuso nelle scorse ore, l’associazione sottolinea di essere regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e di operare nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, oltre a essere inserita nell’elenco regionale delle associazioni di protezione animale. Un inquadramento che, viene evidenziato, garantisce la legittimità e la trasparenza delle attività portate avanti.

Dacci una Zampa precisa di essere impegnata da tempo nella cura e nel benessere degli animali, anche all’interno della struttura comunale, dove affianca le attività esistenti «con spirito di collaborazione». Il contributo dell’associazione si concretizza attraverso iniziative di volontariato e raccolte fondi destinate esclusivamente al miglioramento delle condizioni di vita dei cani.

Nel dettaglio, grazie al sostegno dei cittadini, nel tempo sono stati forniti alimenti specifici, acquistati e installati dispositivi utili ad affrontare le diverse condizioni climatiche e sostenuti interventi sanitari necessari per gli animali ospitati.

Particolare attenzione viene posta sul tema delle raccolte fondi, che – si legge nella nota – «vengono svolte nel rispetto della normativa vigente, con finalità esclusivamente solidali e con la massima attenzione alla correttezza e alla trasparenza».

Il comunicato, spiegano dall’associazione, ha l’obiettivo di restituire «un quadro chiaro del nostro impegno quotidiano», reso possibile grazie al lavoro dei volontari e alla fiducia dei cittadini.

Non manca un invito diretto a chiunque voglia esprimere valutazioni o avanzare critiche: l’associazione invita infatti a visitare il canile comunale, presentando formale richiesta al Comune, per poter conoscere da vicino le attività svolte e le reali esigenze degli animali.

Infine, Dacci una Zampa ETS precisa che quello diffuso rappresenta l’unico comunicato ufficiale sulla vicenda e che eventuali ulteriori contestazioni saranno affrontate nelle sedi opportune.