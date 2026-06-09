Incontri, momenti spirituali, iniziative ecumeniche, formazione e sensibilizzazione hanno coinvolto associazioni, parrocchie, scuole e istituzioni per promuovere la cura della Casa Comune

Ogni anno durante il mese di maggio si celebra la Settimana Laudato Si’, una settimana di iniziative, tavole rotonde ed eventi formativi voluta da Papa Francesco per approfondire e condividere i progressi in ambito ecologico. È una campagna annuale di otto giorni, che rappresenta un tempo di preghiera, di riflessione e azione concreta per la nostra Casa Comune e per ricordare l’anniversario dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco sulla cura del creato, pubblicata proprio a maggio del 2015.

Durante le celebrazioni di quest’anno, programmate dal 17 al 24 maggio, la Chiesa mondiale ancora una volta ha invitato tutti gli uomini di buona volontà a prendersi cura della nostra casa comune e ad abbracciare l’ecologia integrale, coniugando insieme ambiente e sociale, due facce della stessa medaglia.

Il tema per il 2026, “Dalla speranza all’Azione”, ricorda che la speranza non è passiva ma si deve trasformare in azioni visibili: si vive e si condivide attraverso le scelte quotidiane, la vita comunitaria, la preghiera e atti concreti di cura.

«La speranza ci invita – scrive Papa Francesco – a riconoscere che c’è sempre una via di uscita, che possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi» (LS 61).

La Settimana è caratterizzata da un rinnovato invito a:

• Pregare profondamente

• Riflettere onestamente

• Agire concretamente

Il Circolo Laudato si’ di Reggio Calabria ha messo in rete diverse iniziative grazie al fattivo coinvolgimento e al prezioso contributo dei seguenti soggetti: l’Ufficio per l’Ecumenismo ed il Dialogo interreligioso della diocesi Reggio-Bova, la Comunità del Diaconato in Italia, la Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) dell’Eremo e la Parrocchia “S. Maria Madre della Consolazione”, l’OFS e la Parrocchia di Santa Maria di Loreto, l’OFS e la Parrocchia di San Francesco di Assisi, la Parrocchia S. Caterina d'Alessandria V.M., l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani – MASCI - RC 7 e il SAE - Segretariato Attività Ecumeniche di Reggio Calabria.

In preparazione della Settimana Laudato si’, sono state realizzate le seguenti iniziative:

• Mercoledì 13 maggio l’incontro ecumenico “Il cantico di Frate Sole e la Bibbia. La creatura umana”, tenuto dalla Prof.ssa Caterina Borrello Bellieni e organizzato a cura del SAE - Segretariato Attività Ecumeniche di Reggio Calabria nel Salone parrocchiale di S. Paolo alla Rotonda (RC);

• Giovedì 15 maggio la recita del Rosario ecologico organizzata dalla Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) del Loreto insieme al Circolo Laudato si’ presso la Chiesa di Santa Maria di Loreto (RC);

• Domenica 17 maggio il programma ha previsto diversi momenti: alle ore 9.00 la Giornata di Fraternità a cura della Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) di San Francesco presso la Chiesa di San Francesco di Assisi; alle ore 12.00 la messa a dimora e la benedizione di alberi di Ulivo Bianco Leucolea a cura del MASCI RC 7 e del gruppo giovani della Parrocchia di Santa Caterina V.M. presso un’aiuola sita sul Ponte della Libertà e alle ore 17.00 un convegno dal titolo “Le piante nella Bibbia” presso l’Auditorium della Parrocchia di S. Caterina;

• Lunedì 18 maggio si è tenuto un Momento di preghiera a cura della Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) dell’Eremo presso il Santuario Basilica “S. Maria Madre della Consolazione”;

• Giovedì 21 maggio è stato proiettato il docu-film “La Lettera – Un messaggio per la nostra Terra” a cura del Cinema Lab (CLab) insieme al Circolo LS, presso la Sala CINEFORUM della Cittadella universitaria di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Ufficio per l’Ecumenismo ed il Dialogo interreligioso della Diocesi Reggio-Bova, la pastorale universitaria e il M.A.S.C.I. di Reggio Calabria;

• Venerdì 29 maggio la proiezione è avvenuta presso l’I.I.S. Fermi Bagnara indirizzo Trasporti e Logistica - Nautico di Villa San Giovanni in collaborazione con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Comunità ministeriale, l’Ufficio per l’Ecumenismo ed il Dialogo interreligioso della Diocesi Reggio-Bova e l’Ente Parchi Marini della Calabria.

Infine, sabato 6 giugno, gli eventi celebrativi della Settimana LS sono stati conclusi presso il Salone del Convento dei Frati Cappuccini nel Santuario Basilica “S. Maria Madre della Consolazione” con un incontro formativo sulla Lettera enciclica Laudato Si’, a cura della Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) dell’Eremo, in collaborazione con il Circolo Laudato si’, tenuto dal Prof. Enzo Petrolino - Presidente della Comunità del Diaconato in Italia, che ha visto anche l’intervento sull’educazione finanziaria e sul microcredito del Dott. Giuseppe Gangemi, Presidente della MAG della Calabria.