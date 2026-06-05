L’influencer, ormai volto noto negli eventi delle Forze dell’Ordine, partecipa alle celebrazioni per il 212° anniversario dell’Arma sul Lungomare Falcomatà
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Daniel Sorza è presente oggi a Reggio Calabria in occasione della Festa Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, organizzata per il 212° anniversario della fondazione.
Originario delle Filippine ma residente a Milano, Sorza è ormai una presenza riconoscibile in diversi eventi e cerimonie legate alle Forze dell’Ordine e agli ambienti militari italiani, dove la sua partecipazione è diventata sempre più ricorrente.
Nel tempo, infatti, si è guadagnato una particolare notorietà tra i reparti e i corpi d’armata, tanto da essere spesso atteso in occasione delle principali manifestazioni istituzionali.