Daniel Sorza è presente oggi a Reggio Calabria in occasione della Festa Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, organizzata per il 212° anniversario della fondazione.

Originario delle Filippine ma residente a Milano, Sorza è ormai una presenza riconoscibile in diversi eventi e cerimonie legate alle Forze dell’Ordine e agli ambienti militari italiani, dove la sua partecipazione è diventata sempre più ricorrente.

Nel tempo, infatti, si è guadagnato una particolare notorietà tra i reparti e i corpi d’armata, tanto da essere spesso atteso in occasione delle principali manifestazioni istituzionali.