«Un incarico importante che accolgo con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del delicato momento storico che sta vivendo la nostra città»

«È con grande orgoglio che ringrazio il Segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, Massimo Ripepi, per avermi affidato l'importante ruolo di Coordinatore dei Quartieri per la città di Reggio Calabria», esordisce così il neo nominato Daniele Amaddeo. «Un incarico importante che accolgo con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del delicato momento storico che sta vivendo la nostra città».

«Grazie all’emendamento ottenuto in Parlamento dall’onorevole Francesco Cannizzaro», puntualizza Amaddeo, «Reggio Calabria torna finalmente ad avere le sue cinque Circoscrizioni. Un risultato storico e concreto per tutta la città, che restituirà rappresentanza e vicinanza ai territori dopo anni di assenza. Colgo l’occasione per rivolgere i miei più sinceri auguri ai cinque candidati Presidenti delle Circoscrizioni del Centrodestra, certo che sapranno interpretare al meglio questo ruolo e che saranno protagonisti di una netta vittoria».

«In questi ultimi 12 anni di profonda devastazione amministrativa», rimarca il neo Coordinatore, «a subire i colpi più duri sono state proprio le periferie. Interi quartieri sono stati lasciati soli, senza servizi, senza manutenzione, senza ascolto. Le istituzioni, e in particolare il Comune, che dovrebbe essere la casa del popolo e presidio dei diritti di tutti, troppo spesso hanno preferito voltarsi dall’altra parte piuttosto che affrontare con giustizia, trasparenza e coraggio le problematiche dei territori più fragili».

«La nuova Amministrazione, che auspichiamo possa essere guidata da Francesco Cannizzaro, dovrà farsi carico di ben 12 anni di vuoto amministrativo prima ancora di poter ristabilire una condizione di normalità. E per normalità intendiamo servizi essenziali, strade sicure, decoro urbano, pulizia, illuminazione, attenzione alle famiglie e alle fasce più deboli».

«Sento fortemente il peso e l’onore di questo incarico», conclude Amaddeo, « e sarò a completa disposizione dei cittadini per raccogliere istanze, segnalazioni e proposte, facendomi tramite con le istituzioni e, in primis, con il partito di Alternativa Popolare, per dare un contributo concreto alle periferie. Voglio essere un’interfaccia costante, presente e disponibile per tutti i cittadini del territorio».

«L’abbandono deve finire. È giunto il momento di dare voce alle periferie e ridare a ogni angolo di Reggio Calabria la dignità che merita. È questo il nostro impegno, e con il sostegno di Massimo Ripepi e di Francesco Cannizzaro, lavoreremo instancabilmente per questa rivoluzione», conclude Daniele Amaddeo.