«Riportare a Reggio il tesoro del Pentateuco. È da qui che bisogna partire per cambiare la percezione della Calabria». Lo dice Klaus Davi nel corso di un’intervista alla Gazzetta del Sud. «Riportare in prestito a Reggio il Commentario di Rashi al Pentateuco, stampato qui il 5 febbraio 1475, che ha un valore di 30 milioni di dollari e sta a Parma, sarebbe un gesto fortissimo che lascerebbe il segno in Calabria e in tutto il mondo», afferma Davi.

E qui arriva la stoccata diretta al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli: «È venuto in Calabria per l'agroalimentare, ora lo aspettiamo per la cultura. Ho chiesto a Roberto Occhiuto più volte di farsene carico. Speriamo l'incontro avvenga presto e che sia una priorità per la politica», prosegue il giornalista. Per Davi la percezione della Calabria si potrebbe modificare solo puntando sulla cultura e sulle alleanze internazionali: «Siamo seduti su una Ferrari e non ce ne rendiamo conto. Agroalimentare e fiction sono importanti ma non bastano. Le fiction raccontano la Calabria a un pubblico vastissimo, sono irrinunciabili, ma dobbiamo rivolgerci anche a chi non guarda Sandokan o Gente di mare. Sagre e festival enogastronomici sono preziosi, ma è necessario attirare l'attenzione di un pubblico più legato agli ambienti culturali. Se il mondo scoprisse che qui a Reggio è stato stampato il primo libro ebraico datato della storia e che a Bova Marina custodiamo la seconda sinagoga più antica d'Occidente dopo quella di Ostia Antica, verrebbe di persona a scoprire questi tesori», aggiunge Davi. L'auspicio finale è chiaro: «Ora le energie siano indirizzate in obiettivi più strategici e meno tattici. Il ritorno del Commentario di Rashi e la narrazione digitale globale: sono questi gli obiettivi strategici che possono cambiare davvero la percezione della Calabria», conclude Klaus Davi.