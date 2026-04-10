Il progetto prevede la trasformazione digitale di oltre duemila metri di documenti cartacei e, tra questi, gli archivi del condono edilizio, del fascicolo del contribuente e dei registri di stato civile

Ai nastri di partenza il progetto pilota di digitalizzazione degli archivi cartacei del Comune di Reggio Calabria. L’iniziativa è sostenuta dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzata – attraverso una convenzione – dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per la digitalizzazione e la dematerializzazione di archivi pubblici. Il metodo di dematerializzazione massiva applicato, con certificazione di processo, sarà idoneo a consentire di convertire grandi volumi di documenti cartacei in digitali, garantendone il valore legale.

Il progetto, che in Calabria prende il nome di RegiumInnova, prevede la trasformazione digitale di oltre duemila metri di documenti cartacei e, tra questi, gli archivi del condono edilizio, del fascicolo del contribuente e dei registri di stato civile.

La conclusione operativa del progetto è prevista in autunno. L’obiettivo è garantire l’integrità, la provenienza, la reperibilità dei documenti, nonché di accrescere l’economicità e tempestività procedurale e la produttività degli uffici, anche sulla base dell’azzeramento dei tempi di ricerca di documenti cartacei, oltre che favorire lo smart working.

Il progetto è promosso all'interno dell'iniziativa nazionale finanziata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e attuata dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, con risorse del Piano nazionale complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ha l’obiettivo di realizzare un numero qualificato di progetti pilota in tutto il territorio nazionale, coinvolgendo PA centrali ed enti territoriali (Regioni, Province e Comuni). L’intento è di raccogliere elementi qualitativi e quantitativi, costruire modelli, individuare buone pratiche e avere così elementi per strutturare al meglio future iniziative nazionali sul tema.