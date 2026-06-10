Dodici nuovi vice ispettori della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Reggio Calabria per rafforzare gli uffici operativi presenti nel capoluogo e sul territorio provinciale. I neo funzionari sono stati ricevuti questa mattina dal questore Paolo Sirna, che ha dato loro il benvenuto dopo l'assegnazione disposta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

I dodici vice ispettori provengono dal 22° corso di formazione svolto presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno e giungono a Reggio Calabria dopo aver completato il periodo di tirocinio applicativo previsto dal percorso formativo. Da oggi saranno impiegati nei diversi uffici della Questura.

Nel corso dell'incontro, il questore Sirna ha richiamato l'importanza del ruolo che gli ispettori sono chiamati a svolgere all'interno dell'amministrazione della pubblica sicurezza, sottolineando al tempo stesso la necessità di mantenere sempre centrale la dimensione umana del servizio, elemento essenziale nell'attività quotidiana della Polizia di Stato.

Al termine della visita in Questura, i nuovi vice ispettori sono stati ricevuti dal prefetto Clara Vaccaro, che ha rivolto loro un saluto istituzionale e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

L'arrivo dei dodici funzionari consentirà di rafforzare ulteriormente l'organico della Polizia di Stato sul territorio reggino, in un contesto caratterizzato da una costante attività di controllo, prevenzione e tutela della sicurezza pubblica.