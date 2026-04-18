Il cuore della campagna è l'invito a parlare della donazione con i propri cari. Il claim è "Le tue parole possono diventare una seconda vita”

La campagna "Riempi il silenzio" è l'iniziativa promossa da Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) in occasione della Giornata della Donazione di Organi e Tessuti del 19 aprile 2026, indetta dal Ministero della Salute per lo svolgimento di “iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinato dalle vigenti disposizioni”.

«I volontari del Gruppo comunale di Reggio Calabria dell’Aido – dichiara in una nota il presidente Nicola Pavone - saranno impegnati per diffondere la cultura della donazione di organi ai cittadini ed agli studenti reggini in considerazione che ci sono in lista di attesa per un trapianto; persone che ogni giorno aspettano con infinita speranza una chiamata e quindi una nuova vita. Il sacerdote Stefano Iacopino, direttore dell’ufficio Diocesano Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, in armonia ad un recente accordo della presidenza nazionale dell’Aido con l’ufficio nazionale Pastorale della Salute della Cei, ha diramato ai Parroci dell’arcidiocesi l’invito a comunicare ai fedeli durante l’omelia domenicale del 19 aprile 2026 che nella suddetta data si celebra in Italia la Giornata Nazionale per la Donazione Organi. “La posizione ufficiale della Chiesa, ribadita con forza da Papa Francesco, è che la donazione di organi sia un atto nobile e meritorio. Il Papa la definisce non solo una procedura medica, ma una vera espressione di fraternità universale ed un servizio alla vita nei momenti di massima fragilità”.

Il cuore della campagna è l'invito a parlare della donazione con i propri cari. In Italia, il silenzio o l'indecisione sul tema sono tra gli ostacoli principali: se non si esprime la propria volontà in vita, la scelta ricade sui familiari in un momento di grande dolore, portando spesso a un'opposizione alla donazione per paura o incertezza.

Obiettivo della campagna è trasformare il silenzio in una scelta consapevole, informando parenti e amici della propria decisione di dire "Sì" alla donazione.

Il claim della campagna è "Le tue parole possono diventare una seconda vita”», conclude Nicola Pavone, presidente gruppo comunale Reggio Calabria e Regionale Calabria Aido, associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule di Reggio Calabria.