«A nome dell'Amministrazione comunale e di tutti i cittadini esprimere le mie più sentite congratulazioni alla Domotek per il grande traguardo raggiunto con la voglio conquista della Supercoppa. Un importante successo che va oltre la vittoria sportiva, perché è motivo di grande orgoglio per l'intera comunità reggina ».

Ad affermarlo in un comunicato stampa è il sindaco facente funzioni del comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia dopo la conquista da parte degli amaranto della Supercoppa Italiana , che segue il successo in Coppa Italia contro Conad Reggio Emilia.