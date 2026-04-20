Il sindaco ff: «Una vittoria che è un esempio per i giovani, uno stimolo a credere nei propri sogni ea perseguirli con impegno e dedizione»
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«A nome dell'Amministrazione comunale e di tutti i cittadini esprimere le mie più sentite congratulazioni alla Domotek per il grande traguardo raggiunto con la voglio conquista della Supercoppa. Un importante successo che va oltre la vittoria sportiva, perché è motivo di grande orgoglio per l'intera comunità reggina ».
Ad affermarlo in un comunicato stampa è il sindaco facente funzioni del comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia dopo la conquista da parte degli amaranto della Supercoppa Italiana , che segue il successo in Coppa Italia contro Conad Reggio Emilia.
«La Domotek – ha evidenziato il sindaco - ha dimostrato determinazione, spirito di squadra e un altissimo livello di professionalità, portando in alto il nome di Reggio su palcoscenici di rilievo. La nostra è una terra ricca di talento, passione e valori autentici, e risultati come questo ne sono la conferma più evidente. La vostra vittoria è un esempio per i giovani, uno stimolo a credere nei propri sogni e a perseguirli con impegno e dedizione. Un applauso sincero alla società, agli atleti, allo staff tecnico e a tutti coloro che hanno contribuito a questo storico successo. Con l'augurio – ha chiuso poi Battaglia - che questo sia solo uno dei tanti traguardi futuri, vi ringraziamo per aver reso ancora più grande il nome di Reggio Calabria. Complimenti Domotek, la città è fiera di voi».