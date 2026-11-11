«Mi ha chiamato “nera” e io mi sono offesa. Ho litigato con lei. Poi abbiamo parlato e abbiamo fatto pace. Adesso siamo molto amiche ma credo sia giusto riflettere su questi comportamenti. All’età di dieci anni ero arrivata da lontano con il desiderio di conoscere altri bambini. Quell’episodio mi ha fatto male ma oggi sono felice di avere un’amica come Chantal», l’esperienza di Marian, oggi studentessa tredicenne dell’istituto comprensivo Oppido-Molochio-Varapodio, arrivata da Cuba in Calabria tre anni fa è la storia vera che ha ispirato il video "Anche tu” con cui la sua classe (3^A) si è classificata seconda al concorso regionale “Ti Sbullu”.

Giunto alla seconda edizione, il concorso è promosso dal garante regionale per la tutela delle vittime di reato Antonio Lomonaco, con il finanziamento dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Calabria guidato da Salvatore Cirillo ed è finalizzato alla sensibilizzazione sui temi del bullismo e di comportamenti prepotenti e aggressivi attraverso cui ragazzi e ragazze rendono vittime altri ragazzi o ragazze.

A Reggio, tra gli scranni dell’aula Francesco Fortugno di palazzo Campanella sede del Consiglio Regionale della Calabria, che stamane ha ospitato la cerimonia di premiazione, seduta accanto a Marian c’è proprio colei che oggi è una sua grande amica Chantal.

«Grazie ai miei professori e ai miei genitori mi sono resa conto di avere sbagliato. Dopo quanto accaduto io e Marian ci siamo legate subito e non ci siamo più staccate», racconta Chantal Esposito.

Una storia significativa e a lieto fine che diffonde speranza, confermando la necessità di consapevolezza e sensibilizzazione sul tema.

I premiati

Ecco i video e le scuole sul podio: al primo posto “Le mani parlano”, classe 3^A istituto comprensivo di Vallelonga, Vibo Valentia (docente referente Maria Galloro), al secondo posto “Non essere spettatore, sii legame”, classe 3^A istituto comprensivo istituto comprensivo “Don Milani Aprigliano” di Cosenza, docente referente Stefania Alessio e al terzo posto “Anche tu”, classe 3^A istituto comprensivo “Oppido-Molochio-Varapodio” Reggio Calabria, docente referente Angela Romeo.

«Abbiamo scelto come titolo del nostro video “Le mani parlano” perché secondo noi una mano può fare tanto e può cambiare in meglio o in peggio le cose. Il bullismo non è solo la spinta o l’insulto ma anche l’osservazione passiva e dunque è un fenomeno più diffuso di quanto si creda. Essere qui oggi per noi è molto importante ed è sicuramente una bella esperienza», sottolinea Gioia Moscato, classe 3^A istituto comprensivo di Vallelonga, Vibo Valentia (primo classificato).

«Il titolo “Non essere spettatore” che abbiamo scelto per il video con cui abbiamo partecipato racchiude il senso della nostra riflessione. Crediamo che quando vediamo qualcuno bullizzato, non dobbiamo mai restare a guardare per paura del giudizio altrui ma dobbiamo sempre aiutare, parlarne denunciare», spiega Celeste Bontempo, classe 3^A istituto comprensivo istituto comprensivo “Don Milani Aprigliano” di Cosenza (secondo classificato).

Insieme per “sbullare” i bulli dalla società

Il concorso regionale “Ti Sbullu” si propone come occasione si riflessione sull’importanza del rispetto delle differenze, della solidarietà e del coraggio di non rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie. Dunque la mattinata odierna non è stata soltanto una cerimonia di premiazione ma anche un’occasione di riflessione e sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo da contrastare con la responsabilità, l’esempio e l’impegno quotidiano di ciascuno. Insieme per “sbullare” i bulli dalla società.

Particolare significato ha assunto anche quest’anno la scelta di celebrare la premiazione nella massima sede rappresentativa della Calabria, come l’aula consiliare della Regione a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso una problematica molto seria e attuale.

«Oggi il Consiglio regionale della Calabria apre le porte alla parte migliore della Calabria, cioè ai giovani che hanno scelto il rispetto, valore che dobbiamo aiutare questi ragazzi a coltivare. Come istituzioni, come scuola, come genitori a raccogliere il loro grido di dolore e dare strumenti per non rimanere isolati e soli. La partecipazione è sempre crescente e questo ci stimola a fare sempre meglio e di più. Centinaia di studenti e in questa seconda edizione 25 scuole da tutte e 5 le province hanno partecipato. Ringrazio la squadra di donne meravigliose che mi supporta attraverso il mio Ufficio e soprattutto ringrazio il Consiglio regionale che finanzia questo progetto», sottolinea il garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Antonio Lomonaco.

«Si tratta di un progetto importantissimo che speriamo di consolidare. Solo ascoltando i giovani possiamo capire quali sono le fragilità e intervenire con una rete di sostegno e anche una rete di prevenzione. La sensibilizzazione su questo tema non riguarda solo i giovani riguarda le scuole ma anche gli adulti e le famiglie», dichiara la consigliera regionale Daniela Iiriti.