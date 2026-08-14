Il “caso” legittimamente evidenziato dal figlio dei due anziani assegnatari nel Comune di Galatro è stato oggetto di immediata attenzione da parte delle strutture tecniche dell’Azienda che hanno potuto subito verificare che gli immobili in questione non fanno parte del patrimonio gestito da Aterp Calabria e che gli stessi sono di proprietà del Comune di Galatro.

In tal senso, responsabilmente, è stato opportunamente contattato il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Galatro che ha dichiarato di essere a conoscenza della situazione dell’alloggio e che ha già in corso di predisposizione tutte le attività propedeutiche al necessario intervento finalizzato al ripristino delle condizioni di abitabilità dello stesso alloggio.