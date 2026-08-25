La città dello Stretto si prepara ad accogliere il raduno nazionale interforze dal titolo "Due Ruote di Libertà", un evento che promette di trasformare il Lungomare Falcomatà in un palcoscenico di passione, rispetto e solidarietà. Organizzato dal Motoclub Polizia di Stato delegazione di Reggio Calabria, con il patrocinio della Polizia di Stato, l'iniziativa vede la collaborazione attiva del CC Motor Day, dello Yellow Fire Guardia di Finanza e del Motoclub dei Vigili del Fuoco.

Solidarietà in prima linea

L'obiettivo principale della manifestazione non è solo il piacere del viaggio, ma un gesto concreto di vicinanza verso i più fragili. Come spiegato da Antonio Campolo, referente territoriale del Motoclub della Polizia di Stato, lo scopo cardine è la raccolta fondi per l'acquisto di carrozzine da donare al reparto di oncologia pediatrica di Reggio Calabria. Un impegno verso il sociale che si manifesta anche attraverso l'innovazione: durante l'evento sarà infatti presentata la prima moto equipaggiata con un defibrillatore, donata da un ente regionale per potenziare i servizi di primo soccorso.

Il valore della legalità

Il raduno non è solo un momento aggregativo, ma un forte segnale di presenza istituzionale sul territorio. Tra i patrocinanti figura la Federazione Antiracket Italiana, che ha collaborato attivamente alla realizzazione dell'evento per ribadire l'importanza della lotta alla criminalità e del sostegno alle imprese. “Insieme, con lo stesso spirito di servizio", recita il motto della manifestazione, sottolineando l'unione d'intenti tra le diverse forze di polizia e la cittadinanza.

Il programma e il proprietario

Il cuore pulsante della tre giorni sarà il villaggio allestito presso il parcheggio della "Rosa dei Venti", dove saranno presenti gazebo istituzionali, concessionari locali e mezzi della Polizia Stradale. Oltre agli spazi espositivi, i partecipanti avranno l'occasione di scoprire le bellezze della provincia reggina.