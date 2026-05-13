Prosegue il percorso di riqualificazione urbana e recupero degli spazi pubblici portato avanti dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria nell’area dell’ex Polveriera, dove è stata riconsegnata alla cittadinanza una parte del terreno completamente recuperata dopo l’abbattimento delle baracche e la rimozione delle occupazioni abusive presenti nella zona. All’appuntamento c’erano il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Brunetti, l’assessore al Welfare, Lucia Nucera, il consigliere Francesco Sera.

«L’intervento – ha evidenziato Battaglia - rappresenta un ulteriore tassello del programma di rigenerazione dell’area, finalizzato a restituire decoro, sicurezza e nuovi servizi ai residenti, trasformando uno spazio per anni segnato dal degrado in un luogo di aggregazione e socialità per le famiglie. Nella zona antistante l’ex Selleria è stata infatti realizzata una nuova piazzetta attrezzata con giochi per bambini, pensata come punto d’incontro per il quartiere e luogo dedicato alla socialità e alla vivibilità urbana».

Parallelamente, nell’area sottostante, già oggetto di bonifica, sono in corso i lavori per la costruzione di un nuovo asilo nido, opera strategica che consentirà di ampliare i servizi educativi destinati all’infanzia e offrire un importante supporto alle famiglie del territorio.