Eletti il nuovo Consiglio Direttivo e la Segreteria Provinciale. Il segretario provinciale Santo Catalano: «Qui bbiamo costruito un sindacato di prossimità che tiene insieme tre priorità concrete: proselitismo, occupazione e intelligenza artificiale»
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Si è svolto oggi, presso il DIdimos Resort a Saline Ioniche, il 15° Congresso provinciale della Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani) di Reggio Calabria, dal titolo "La Fabi vicino a te ovunque tu sia. Prossimità. Proselitismo e Presidio dei Territori nella banca che cambia".
Il congresso ha visto la partecipazione di numerosi delegati in rappresentanza dei lavoratori bancari degli istituti di credito presenti sul territorio provinciale, e si è concluso con il rinnovo degli organismi dirigenti del sindacato.
Il nuovo Consiglio Direttivo Provinciale
È stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo Provinciale, composto da:
ASCIOTI ROBERTO - INTESA SAN PAOLO
CALABRO' FLAVIA – INTESA SAN PAOLO
CALVERI OLGA – BPER BANCA
CARROZZA VINCENZO – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
CATALANO SANTO – BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
CORDI' SERENA – UNICREDIT BANCA
CRIACO ANTONELLO - PENSIONATI
FONTE GIOVANNI – UNICREDIT BANCA
GALLUZZO DOMENICO – BPER BANCA
GINESTRA PAOLO – BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
GUERRISI SALVATORE – BCC DELLA CALABRIA ULTERIORE
IELO ANDREA - PENSIONATI
LAMANNA ALESSANDRA – INTESA SAN PAOLO
LIBRI DEMETRIO – INTESA SAN PAOLO
LO VERDE CARMELO – UNICREDIT BANCA
LOMBARDO EUGENIO – MONTE DEI PASCHI DI SIENA
PALERMO MARIA CHIARA – MONTE DEI PASCHI DI SIENA
PAVIGLIANITI MYRIAM – BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
PITEA GIUSEPPE – PENSIONATI
PUGLIESI ANTONIO – UNICREDIT BANCA
SCOLARO ROSA MARIA – INTESA SAN PAOLO
SERRA CATERINA – MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SURACE MICHELE – INTESA SAN PAOLO
TOSCANO ANTONIO – INTESA SAN PAOLO
La nuova Segreteria Provinciale
Il Consiglio Direttivo ha quindi provveduto alla nomina della nuova Segreteria Provinciale, così composta:
Catalano Santo – Segretario Coordinatore
Ginestra Paolo – Segretario Organizzativo e Amministrativo
Pugliesi Antonio
Serra Catarina
Surace Michele
I temi al centro del congresso
Il confronto congressuale si è sviluppato attorno a tre assi strategici per i prossimi anni di attività sindacale sul territorio:
Proselitismo di Prossimità: l'integrazione tra strumenti digitali e presenza fisica nelle filiali, per rafforzare il rapporto diretto con i lavoratori del settore, anche nelle aree più periferiche della provincia;
Occupazione e intelligenza artificiale: l'avvio di una mappatura sistematica dei rischi occupazionali legati all'introduzione dell'IA nei processi bancari, a partire da dati che fotografano un settore in forte contrazione — nella sola provincia di Reggio Calabria gli sportelli bancari sono passati da 92 nel 2020 a 73 nel 2025, mentre i dipendenti sono scesi da 737 a 647 nello stesso periodo (fonte: Banca d'Italia);
Territorio e dati: l'utilizzo di dati e tecnologie per comprendere meglio i bisogni dei lavoratori e delle comunità locali, in un contesto segnato dal fenomeno della desertificazione bancaria nelle aree interne della provincia.
La dichiarazione del Segretario Provinciale Santo Catalano:
«A Reggio Calabria abbiamo costruito un sindacato di prossimità che tiene insieme tre priorità concrete: proselitismo, occupazione e intelligenza artificiale.
Sul proselitismo, uniamo strumenti digitali e presenza fisica sul territorio, perché la fiducia si costruisce solamente incontrando le persone in filiale, non online.
Sull'occupazione, stiamo mappando i rischi legati all'intelligenza artificiale nelle banche della provincia: i numeri parlano chiaro — dal 2020 al 2024 gli sportelli sono scesi da 92 a 77 e i dipendenti da 737 a 677. Questi dati evidenziano una fortissima tendenza ad una “desertificazione occupazionale” della provincia di Reggio Calabria.
Eppure, nonostante questo ridimensionamento, la rappresentatività della Fabi è cresciuta in tutte le aziende del territorio: segno che, quando il settore si restringe, i lavoratori cercano un punto di riferimento più solido, non meno presenza sindacale.
Infine, vogliamo usare dati e tecnologie non per subire il cambiamento, ma per governarlo: per conoscere meglio i bisogni delle colleghe e dei colleghi e delle comunità locali, in una provincia che rischia la desertificazione bancaria nelle aree interne.
La nostra sfida è restare vicini alle persone e al territorio, usando bene gli strumenti nuovi senza mai lasciare che prendano il posto delle persone».
Alla chiusura dei lavori, l’assise si è data appuntamento al prossimo Congresso Nazionale della Fabi che si terrà a Roma dal 18 al 22 gennaio 2027.