La decisione dell'associazione di volontariato Don Milani e il Bocale Calcio Admo: «Esempi di dedizione, di prossimità per i bisogni di tutti»
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L'associazione di volontariato Don Milani guidata da Filippo Pollifroni, insieme con il Bocale Calcio Admo del presidente Filippo Cogliandro, dedica il premio Farplay 2025/2026 alla memoria di Giovanni Cogliandro, Daniela Iacopino, Emilio Campolo, Mimmo Siclari, ognuno nel loro settore sono stati motore portante della nostra società. «Esempi di dedizione, di prossimità per i bisogni di tutti. Abbiamo voluto fare questa semplice dedica per delle personalità che sicuramente mancano al tessuto sociale della nostra città».