Disponibile negli uffici con sportello filatelico di Reggio Calabria, Palmi e Locri: previsti anche annulli speciali

In occasione della Festa del papà, in programma giovedì 19 marzo, Poste Italiane propone anche per il 2026 una cartolina filatelica dedicata, pensata per collezionisti e appassionati ma anche per chi desidera celebrare la ricorrenza con un gesto originale.

La cartolina, dal titolo «Ciao Papà!», è caratterizzata da una grafica colorata ed è disponibile al prezzo di 1 euro negli uffici postali dotati di sportello filatelico di Reggio Calabria, in via Miraglia, Palmi, in via Cesare Battisti, e Locri, in via Roma, oltre che negli Spazio Filatelia presenti sul territorio nazionale.

A completare l’iniziativa, Poste Italiane ha previsto anche annulli speciali dedicati, disponibili dal 16 al 19 marzo negli Spazio Filatelia, un elemento particolarmente apprezzato dai collezionisti.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle proposte filateliche tematiche con cui Poste Italiane accompagna le principali ricorrenze dell’anno, offrendo prodotti che uniscono valore simbolico e interesse collezionistico.

Per ulteriori informazioni sul mondo della filatelia è possibile consultare il sito ufficiale di Poste Italiane.