La manifestazione organizzata dalla Pro Loco Taurianova nel Cuore è stata ufficialmente invitata a partecipare al Festival Arti Effimere Guinness Edition Lucca 2026, il grande evento che, il prossimo 22 agosto, vedrà artisti e maestri dell'arte effimera provenienti da tre continenti impegnati nel tentativo di conquistare il Guinness World Records con la realizzazione del tappeto di arte effimera più lungo del mondo.

Un invito che testimonia il prestigio raggiunto dalla manifestazione taurianovese e il riconoscimento del lavoro svolto negli anni dalla Pro Loco Taurianova nel Cuore, dagli artisti, dai volontari e da tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno contribuito alla sua costante crescita.

Nel corso dell'evento, le delegazioni realizzeranno opere artistiche dedicate al territorio di Lucca e della sua provincia, raccontandone la storia, la cultura, le tradizioni, i paesaggi e le eccellenze attraverso il linguaggio dell'arte effimera. Un grande progetto collettivo che trasformerà le storiche Mura di Lucca in un suggestivo museo a cielo aperto e che punta a entrare nella storia con il conseguimento del Guinness World Records.

«Essere stati invitati a prendere parte a un evento di tale prestigio è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara il Direttore Organizzativo dell’Infiorata di Taurianova, Nello Stranges –. Porteremo con noi l'esperienza maturata in questi anni e la passione che contraddistingue il nostro lavoro, contribuendo a un progetto destinato a richiamare l'attenzione internazionale. Sarà un onore rendere omaggio, attraverso la nostra opera, al territorio di Lucca e della sua provincia, interpretandone le bellezze e le peculiarità con il linguaggio universale dell'arte effimera.»

La partecipazione al Festival Arti Effimere Guinness Edition Lucca 2026 rappresenta un'ulteriore tappa nel percorso di crescita dell'Infiorata di Taurianova, sempre più protagonista nei principali eventi dedicati all'arte effimera e ambasciatrice della Calabria e della Città di Taurianova in importanti manifestazioni nazionali e internazionali.

Nei prossimi giorni sarà presentato ufficialmente il bozzetto che la delegazione taurianovese realizzerà per questa prestigiosa manifestazione. Un progetto inedito, ideato appositamente per interpretare il tema proposto dagli organizzatori e rendere omaggio al territorio di Lucca e della sua provincia.

La Pro Loco Taurianova nel Cuore invita cittadini, appassionati e sostenitori a seguire i propri canali ufficiali, dove sarà svelata in anteprima l'opera con cui l’Infiorata di Taurianova parteciperà a questo straordinario appuntamento internazionale.