FlixBus, la società travel tech globale, e ConGelato, la prima piattaforma dedicata a chi ama il gelato, siglano un patto per promuovere le eccellenze gelatiere di Reggio Calabria.

L’accordo prende il via in occasione della Gelato Week, l’evento diffuso di ConGelato che si terrà dal 14 al 19 aprile per valorizzare uno dei prodotti più amati della tradizione gastronomica italiana.

Acquistando un pass su gelatoweek.it, nei giorni dell’evento si potranno consumare cinque gelati nelle gelaterie aderenti sul territorio di Reggio Calabria.

Grazie all’accordo con FlixBus, anche chi non vive a Reggio Calabria potrà accedere facilmente a questa esperienza, usufruendo di uno sconto per raggiungere il capoluogo da 11 città.

Così, FlixBus e ConGelato vogliono incentivare la scoperta di Reggio attraverso l’esplorazione a passo lento del suo centro storico con un itinerario che si snoda da piazza Mino Reitano al Castello Aragonese.

Come ottenere lo sconto e da dove partire con FlixBus

Lo sconto per raggiungere Reggio Calabria con FlixBus è reso disponibile in forma di codice univoco all’acquisto del pass su gelatoweek.it.

Per redimere lo sconto, basta inserire il codice univoco nel carrello in fase di prenotazione sul sito flixbus.it o tramite l’app FlixBus.

Reggio Calabria è raggiungibile con FlixBus ogni giorno da 11 città: le più grandi sono Roma, Napoli, Firenze e Bologna, mentre le più vicine sono Vibo Valentia (a un’ora e mezza) e Cosenza (a tre ore).

La capillarità della rete, unita all’alta frequenza delle tratte e all’ampia disponibilità di corse notturne, consentirà di raggiungere Reggio Calabria con facilità e con un occhio di riguardo per il portafogli.

Chi raggiunge Reggio con FlixBus potrà spostarsi con facilità verso la prima tappa dell’itinerario in Corso Matteotti, muovendosi a piedi dalla fermata di Via Caprera, antistante la Stazione FS.

Esplorare una città e scoprirne i quartieri, al di là dei percorsi più battuti

La Gelato Week nasce per promuovere la tradizione e le eccellenze gastronomiche locali, ma può essere anche un’occasione per raccontare il territorio.

Visitando cinque gelaterie in quartieri diversi di una città, chi partecipa all’iniziativa può esplorare lo spazio urbano seguendo itinerari non convenzionali e scoprire aree più defilate rispetto ai centri storici e talvolta poco conosciute anche da chi, come residente, vive in quelle stesse città ma ne ignora numerose sfaccettature.

Grazie all’accordo con FlixBus, ora questa esperienza è alla portata anche di chi arriva da fuori e vuole scoprire la sua destinazione in una luce più autentica, al di fuori dei circuiti del turismo di massa.