In seguito alle violente piogge che nel mese in corso si sono abbattute sul territorio comunale, causando frane e smottamenti, il comune di Caulonia ha informato prontamente il settore Viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria del movimento franoso che il 17 marzo ha riguardato il tratto di strada provinciale SP88 in località Tarantino a Caulonia centro., dove si è verificata una frana particolarmente consistente dalla parete della rupe.

Il comune è intervenuto nell’immediatezza per la rimozione del materiale precipitato sulla carreggiata stradale.

Contemporaneamente, a tutela dell’incolumità pubblica, è stata emessa un’ordinanza di non transitabilità dal bivio “Tarantino” al bivio del tratto di strada “salita Porta Pusterla”.

In considerazione del timore del distacco di un ulteriore tratto della parete rocciosa e anche del fatto che la chiusura del tratto stradale comporta numerose problematiche ai cittadini residenti nelle frazioni interne del territorio essendo l’unica strada di collegamento anche per gli automezzi pesanti e di soccorso, il sindaco Francesco Cagliuso ha chiesto alla Città Metropolitana di intervenire tempestivamente con la messa in sicurezza della parete rocciosa, anche con la posa in opera di rete di protezione.

Oggi il tecnico della Città Metropolitana, ingegnere Lanciano, ha effettuato, insieme al sindaco, all’assessore ai lavori pubblici del comune di Caulonia Lorenzo Commiso e alla delegata al centro storico Agnese Panetta, un sopralluogo nella zona.

L’amministrazione comunale ha nuovamente sollecitato e richiesto un intervento di messa in sicurezza nei tempi più rapidi possibili.

Il sindaco Francesco Cagliuso ha dichiarato: «Confidiamo in questo intervento per la messa in sicurezza del costone affinchè si consolidi la rete paramassi esistente e la si estenda anche ai tratti di parete rocciosa pericolante».