È stato un importante momento di partecipazione e cittadinanza attiva quello svoltosi nell’Aula consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, nell’ambito del progetto «Fuoriclasse in Movimento» promosso da Save the Children e implementato sul territorio dalla cooperativa Edi Onlus.

L’iniziativa ha coinvolto tre istituti comprensivi del territorio – IC Catanoso-De Gasperi-San Sperato-Cardeto, IC Radice-Alighieri e IC Nosside-Pythagoras-Moscato – con la partecipazione attiva di 150 bambini e bambine, protagonisti di un percorso di consapevolezza, confronto e proposta.

Ad accoglierli, per i saluti istituzionali, il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra e il consigliere delegato Giovanni Latella. A coordinare le attività le formatrici Giulia Melissari ed Elisabetta Polimeni insieme al Movimento Giovani Sottosopra.

L’incontro si inserisce all’interno del percorso condiviso con il Forum delle Idee «Reggio 2031», con l’obiettivo di raccogliere e valorizzare il punto di vista delle nuove generazioni sul futuro della città.

Durante l’evento, i più piccoli hanno presentato le proprie proposte, frutto del lavoro svolto nelle scuole, che confluiranno in un addendum al documento delle idee dei giovani reggini. Un passaggio significativo che amplia il perimetro della partecipazione, includendo anche lo sguardo dei bambini e delle bambine.

Un’occasione concreta, dunque, per promuovere il protagonismo civico fin dall’infanzia e contribuire alla costruzione di una visione condivisa e inclusiva del futuro della città.