Si preannunciano nuovi disagi per la viabilità calabrese e per i tanti pendolari che quotidianamente attraversano la regione da una costa all'altra. La galleria della Limina, lungo la "Jonio-Tirreno", tornerà a chiudere i battenti nelle ore notturne per consentire il proseguimento degli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura.

Secondo quanto si apprende il piano dei lavori previsti da Anas prevede uno stop complessivo di due mesi, articolato tuttavia in due tranche distinte per limitare l'impatto sul traffico durante il periodo delle festività natalizie. La prima finestra di chiusura scatterà il prossimo 15 novembre e si protrarrà fino al 15 dicembre. Seguirà poi una pausa di un mese in coincidenza con i rientri e le vacanze di fine anno, prima della riapertura del cantiere fissata dal 15 gennaio al 15 febbraio.

Al centro di questo nuovo blocco di interventi ci sono i lavori di adeguamento delle vie di fuga, indispensabili per allineare il traforo, lungo circa 3,5 chilometri, ai più recenti e stringenti standard di sicurezza previsti dalle normative europee ed nazionali.

Resta confermata la modalità di lavoro già adottata in passato: il traforo sarà off limits soltanto durante la fascia notturna dalle 22:00 alle 6:00 del mattino successivo, garantendo così il transito regolare durante le ore diurne di maggior flusso lavorativo e commerciale.

I percorsi alternativi rimarranno i medesimi stabiliti nelle precedenti ordinanze, con deviazioni lungo la viabilità secondaria del Passo della Limina sulla Sp5 di Mammola o, per i mezzi pesanti e i lunghi tragitti, il percorso autostradale via A2. Si attende nelle prossime ore l'emissione ufficiale dell'ordinanza con i dettagli definitivi sulle limitazioni e la segnaletica integrativa.