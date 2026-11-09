L’iniziativa dell’associazione “Un peperoncino per lo Stretto” ha coinvolto ristoratori, produttori e artisti. In programma menù piccanti, una mostra mercato e un convegno al Museo civico

Si è conclusa ieri a Gerace la «Tre giorni di fuoco» organizzata dall'associazione culturale «Un peperoncino per lo Stretto» (aderente all'Accademia italiana del peperoncino) con il patrocinio del Comune di Gerace.

La manifestazione si è aperta con dei menù piccanti proposti da alcuni ristoratori della provincia reggina che hanno aderito all'iniziativa promuovendo, dal 6 all'8 novembre, piatti tipici a prezzi «turisti». L'iniziativa è stata corredata da due eventi tenutisi nella mattinata di ieri: in piazza Tribuna la mostra mercato dei prodotti tipici calabresi e al Museo civico il convegno dedicato al peperoncino a cui hanno partecipato il sindaco di Gerace Rudi Luzzi e i rappresentanti dell'associazione organizzatrice Demetrio Morello e Angelo Latella.

Ha sponsorizzato l'evento l'agenzia di marketing “idea positivo”, mentre la pittrice Katia Biondo ha curato e realizzato, ispirandosi al connubio bellezze monumentali di Gerace e peperoncino, i quadretti che hanno sostituito le tradizionali targhe di attestazione e riconoscimento.