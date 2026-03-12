La realtà no profit che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche e alle loro famiglie. Ad organizzare l’evento, Barbara Sidoti, la mamma di Karol Agostino, il ragazzo con disabilità scomparso prematuramente a soli 13 anni: «Un luogo speciale che ha regalato sorrisi e momenti di serenità a nostro figlio»

Anche la Calabria partecipa alla campagna nazionale di raccolta fondi “Biscotti di Felicità” a sostegno di Dynamo Camp. A rappresentare la regione sarà Gioia Tauro con Piazza dell’Incontro, inserita nel circuito nazionale grazie all’impegno di Barbara Sidoti, presidente dell’associazione Karol e i numeri primi, che sarà referente di piazza per l’iniziativa.

Barbara Sidoti è la mamma di Karol Agostino, il ragazzo con disabilità scomparso prematuramente il 28 dicembre 2022 a soli 13 anni. Dopo la perdita del figlio, Barbara e il marito hanno deciso di trasformare il dolore in impegno sociale, fondando l’associazione Karol e i numeri primi, nata per promuovere inclusione, solidarietà e sostegno alle famiglie che vivono la disabilità. Karol, insieme alla sua famiglia — mamma, papà e il fratellino — aveva partecipato in passato alle attività di Dynamo Camp, realtà no profit che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche e alle loro famiglie. Il centro si trova a Limestre, in provincia di Pistoia, ed è l’unico in Italia dedicato a questo modello terapeutico, nato dall’esperienza dei camp statunitensi.

Un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nella famiglia Sidoti. Proprio per questo, Barbara ha scelto di continuare a sostenere il progetto diventando volontaria Dynamo Camp, prestando servizio al Camp nell’agosto 2024. Oggi, il suo impegno prosegue con la campagna “Biscotti di Felicità”, iniziativa solidale che permette di raccogliere fondi per sostenere le attività e i programmi di Dynamo Camp. Piazza dell’Incontro sarà l’unico punto di raccolta attivo in Calabria.

«Dynamo Camp è stato un luogo speciale che ha regalato sorrisi e momenti di serenità a nostro figlio Karol e alla nostra famiglia -sottolinea Barbara Sidoti -.Essere oggi volontaria e referente di questa raccolta fondi significa continuare a portare avanti il suo ricordo aiutando altri bambini e le loro famiglie».