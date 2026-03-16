Il progetto fa parte del Piano Nazionale Cinema e Immagini del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed è destinato agli studenti e al personale scolastico di diversi Istituti Comprensivi e Scuole Primarie e Secondarie

Intensa giornata, all’insegna della cultura cinematografica, quella vissuta dagli studenti del Liceo Scientifico di Gioiosa e del Liceo Artistico di Siderno, plessi del Polo Liceale di Locri “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla dirigente Carmela Rita Serafino, che, nell’ambito del Progetto cinematografico “FilMuzik Program” , hanno partecipato, sabato 14 Marzo, nell’auditorium comunale di Gioiosa Ionica, al “Premio Rocco Gatto”, per la miglior realizzazione cine – musicale di impegno civile, accompagnati dai docenti: prof. Domenico Rombolà, prof.ssa Delia Russo e prof.ssa Rossana Totino Il Progetto, organizzato dall’Associazione Bird Production, nell’ambito del FilMuzik Arts Festival, è dedicato al cinema musicale, attivo dal 2019 a Gioiosa Ionica, ed ha come Direttore Artistico Alberto Gatto.

Il progetto fa parte del Piano Nazionale Cinema e Immagini del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed è destinato agli studenti e al personale scolastico di diversi Istituti Comprensivi e Scuole Primarie e Secondarie della Locride e non solo. All’interno del Progetto è stato inserito, nell’ottica di una concreta cultura della legalità, che coinvolge le giovani generazioni, il premio intitolato a Rocco Gatto, col quale FilMuzik ha inteso offrire, nel corso delle sue edizioni fino all’ottava di quest’anno, tangibile memoria e costante omaggio alla figura di un uomo che, forte della sua dignità di lavoratore, si oppose negli anni ’70, al regime del pizzo imposto dalla ‘ndrangheta. Nell’ambito di tale riconoscimento, la Giuria composta da Alberto Gatto, Antonio Falcone, Lapo Gresleri, Emiliano Barbucci, Alessio Calivi e dagli studenti degli istituti della secondaria di secondo grado, coinvolti nel progetto, ha selezionato tra i titoli pervenuti sulla piattaforma Freeway le seguenti opere: Light (Katarzyna Zablocka, Polonia 2025), Chi ha ucciso Giovanni Losardo? (Giulia Zanfino, Italia 2025), Medma non si arrende (Gianluca Palma, Italia 2025), Libero dentro (Giuseppe Alessio Nuzzo, Italia 2025), Fino alla fine Comites! Meridionali nella Resistenza (Maurizio Marzolla, Italia 2025), Hip Hop Nation (Laia Orisa, Brasile 2025).

Le opere sono state proiettate, nell’Auditorium di Gioiosa, nelle giornate 12,13 e 14 Marzo. In quest’ultima data, nella mattinata, le scuole facenti parte del progetto hanno assistito alla proiezione del film vincitore, Chi ha ucciso Giovanni Losardo, con la consegna del premio Rocco Gatto alla regista Giulia Zanfrino. Una straordinaria occasione di vivere la cultura contemporanea e la cronaca dei nostri giorni, attraverso il filtro della riproduzione cinematografica, che meglio imprime nel vissuto dei giovani tematiche di forte impatto sociale e civile. “Il cinema è fatto per tutti coloro la cui curiosità è il più grande difetto” (Claude Lelouch)