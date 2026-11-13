L’Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova sarà protagonista del concerto di beneficenza dedicato ai neonati pretermine e alle loro famiglie

In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, in programma il 15 novembre, l’Associazione Eracle ODV promuove un concerto di beneficenza a ingresso libero aperto alla cittadinanza per sensibilizzare sul tema dei neonati pretermine e sostenere il loro percorso di crescita.

L’evento, presentato da Dominga Pizzi, si terrà domenica 15 novembre 2026 alle ore 17.30, presso l’Auditorium Zanotti Bianco (Via G. Melacrino, 34 - Reggio Calabria) e vedrà come protagonista musicale l’Orchestra Giovanile di Fiati "Giuseppe SCERRA" di Delianuova (RC) con la partecipazione straordinaria della compagnia Spazio Teatro, che arricchirà lo spettacolo con momenti di narrazione e performance dal vivo.

L’appuntamento si inserisce nella cornice delle celebrazioni globali coordinate da EFCNI (Global Foundation for the Care of Newborn Infants) ed è realizzato con il supporto di Vivere ETS (Coordinamento Nazionale delle Associazioni per la Neonatologia), della Società Italiana di Neonatologia (SIN) e della Scuola Italiana di Neonatologia.

Lo slogan scelto per l'iniziativa, "Neonati piccoli, grande potenziale. Investiamo nel follow-up per proteggere il loro futuro!", richiama l'attenzione sull'importanza di accompagnare i bambini nati prematuramente e le loro famiglie durante il ricovero in reparto e anche dopo la dimissione dall'ospedale: una mission che Eracle ODV persegue da anni, operando al fianco delle famiglie e del reparto di Neonatologia del GOM di Reggio Calabria e portando avanti progetti fondamentali come la Casa di Eracle, punto di riferimento e accoglienza dedicato al supporto concreto dei genitori e dei piccoli.

Proprio per sostenere queste attività sul territorio, pur essendo la serata ad ingresso gratuito, chi parteciperà al concerto avrà la possibilità, qualora lo desideri, di contribuire con una piccola donazione libera in favore dell’associazione.

L'iniziativa di quest'anno pone l'accento sul percorso di follow-up, il monitoraggio multidisciplinare a lungo termine necessario per accompagnare lo sviluppo neuroevolutivo dei piccoli nati prima del tempo: perché quando nasce un bambino prematuro, nasce anche una famiglia prematura, che ha bisogno di non sentirsi sola.

Sarà un pomeriggio di grande emozione, in cui l'arte diventa veicolo di solidarietà, vicinanza e speranza per i piccoli guerrieri e i loro genitori. Un momento corale con un intreccio di note e parole per celebrare il coraggio della vita.