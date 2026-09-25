Sabato 26 settembre il tradizionale “cestino di pere” raccoglierà fondi per la formazione degli operatori impegnati in Pediatria al GOM e farà conoscere la Carta dei Diritti dei più piccoli

Sabato 26 settembre 2026, sul Corso Garibaldi, torna il tradizionale appuntamento solidale con il «cestino di pere» promosso da ABIO Reggio Calabria ODV con il Patrocinio del Comune.

Anche a Reggio Calabria si celebra il più importante evento di piazza dedicato all'umanizzazione delle cure pediatriche: la Giornata Nazionale ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale), giunta quest'anno alla sua XXII edizione.

Sabato 26 settembre 2026, sotto lo storico slogan «Per Amore, per ABIO», i volontari reggini scenderanno in piazza per incontrare la cittadinanza, sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'ospedalizzazione pediatrica e raccogliere fondi attraverso la distribuzione dei celebri cestini di pere.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e la Medaglia del Presidente della Repubblica.

L'appuntamento in città è fissato per l'intera giornata sul Corso Garibaldi, 325 (lato scalinata del Teatro Francesco Cilea). Presso il gazebo dell'associazione, a fronte di una donazione minima, i cittadini riceveranno un cestino di ottime pere fresche, simbolo dell'iniziativa fin dalla sua prima edizione nel 2005.

Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto a sostegno dei corsi di formazione e aggiornamento continuo dei volontari.

Operare all'interno di un reparto di pediatria richiede infatti una preparazione rigorosa e costante. La formazione e l’aggiornamento continuo, infatti, rappresentano un pilastro fondamentale del progetto ABIO. È attraverso questi processi che, chi desidera mettersi a disposizione e sentirsi utile, adeguatamente preparato, acquisisce il metodo ABIO e i relativi strumenti specifici indispensabili per garantire una presenza qualificata e un supporto idoneo ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Questo approccio garantisce la massima attenzione ed efficacia, permettendo ad ABIO di continuare a offrire il suo prezioso servizio nelle pediatrie italiane.

La Giornata Nazionale sarà anche un'occasione unica per diffondere e far conoscere la Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale, oltre a promuovere l'inserimento di nuovi aspiranti volontari all'interno del movimento.

Per l'occasione, il gazebo sarà animato a «misura di bambino» con giochi, disegni, palloncini e gadget per fare festa con piccoli e grandi.

Fondata a Milano nel 1978, Fondazione ABIO Italia conta oggi circa 4.000 volontari attivi in oltre 200 reparti pediatrici su tutto il territorio nazionale.

A livello locale, ABIO Reggio Calabria ODV è una realtà solida e attiva dal 2012. I suoi volontari operano stabilmente presso il Reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano (G.O.M.) «Bianchi Melacrino Morelli».

La loro missione quotidiana è quella di accogliere i bambini al momento del ricovero, intrattenerli con attività ludiche e ricreative per distoglierli dalla paura delle cure mediche e offrire un supporto concreto e un momento di sollievo ai genitori nei momenti di maggiore stress.

Nel corso degli anni, l'associazione reggina ha promosso e realizzato numerosi progetti di umanizzazione degli spazi e delle cure all'interno dello stesso reparto del G.O.M.

L’invito dei volontari alla cittadinanza reggina per sabato 26 settembre è quello di scendere in piazza e mettersi ancora una volta in gioco.