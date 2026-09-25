Sabato 26 settembre 2026, sul Corso Garibaldi, torna il tradizionale appuntamento solidale con il «cestino di pere» promosso da ABIO Reggio Calabria ODV con il Patrocinio del Comune.

Anche a Reggio Calabria si celebra il più importante evento di piazza dedicato all'umanizzazione delle cure pediatriche: la Giornata Nazionale ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale), giunta quest'anno alla sua XXII edizione.

Sabato 26 settembre 2026, sotto lo storico slogan «Per Amore, per ABIO», i volontari reggini scenderanno in piazza per incontrare la cittadinanza, sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'ospedalizzazione pediatrica e raccogliere fondi attraverso la distribuzione dei celebri cestini di pere.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e la Medaglia del Presidente della Repubblica.

L'appuntamento in città è fissato per l'intera giornata sul Corso Garibaldi, 325 (lato scalinata del Teatro Francesco Cilea). Presso il gazebo dell'associazione, a fronte di una donazione minima, i cittadini riceveranno un cestino di ottime pere fresche, simbolo dell'iniziativa fin dalla sua prima edizione nel 2005.

Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto a sostegno dei corsi di formazione e aggiornamento continuo dei volontari.

Operare all'interno di un reparto di pediatria richiede infatti una preparazione rigorosa e costante. La formazione e l’aggiornamento continuo, infatti, rappresentano un pilastro fondamentale del progetto ABIO. È attraverso questi processi che, chi desidera mettersi a disposizione e sentirsi utile, adeguatamente preparato, acquisisce il metodo ABIO e i relativi strumenti specifici indispensabili per garantire una presenza qualificata e un supporto idoneo ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Questo approccio garantisce la massima attenzione ed efficacia, permettendo ad ABIO di continuare a offrire il suo prezioso servizio nelle pediatrie italiane.

La Giornata Nazionale sarà anche un'occasione unica per diffondere e far conoscere la Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale, oltre a promuovere l'inserimento di nuovi aspiranti volontari all'interno del movimento.

Per l'occasione, il gazebo sarà animato a «misura di bambino» con giochi, disegni, palloncini e gadget per fare festa con piccoli e grandi.

Fondata a Milano nel 1978, Fondazione ABIO Italia conta oggi circa 4.000 volontari attivi in oltre 200 reparti pediatrici su tutto il territorio nazionale.

A livello locale, ABIO Reggio Calabria ODV è una realtà solida e attiva dal 2012. I suoi volontari operano stabilmente presso il Reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano (G.O.M.) «Bianchi Melacrino Morelli».

La loro missione quotidiana è quella di accogliere i bambini al momento del ricovero, intrattenerli con attività ludiche e ricreative per distoglierli dalla paura delle cure mediche e offrire un supporto concreto e un momento di sollievo ai genitori nei momenti di maggiore stress.

Nel corso degli anni, l'associazione reggina ha promosso e realizzato numerosi progetti di umanizzazione degli spazi e delle cure all'interno dello stesso reparto del G.O.M.

L’invito dei volontari alla cittadinanza reggina per sabato 26 settembre è quello di scendere in piazza e mettersi ancora una volta in gioco.